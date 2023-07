Schwerer Sturz von Carlos Tatay: Notoperation, aber außer Lebensgefahr

Am vergangenen Wochenende gastierte die Moto2-Europameisterschaft auf dem Portimao-Kurs in Portugal. Im ersten Rennen stürzte Carlos Tatay in der Bremszone von Kurve 1. Er rutschte hinter seinem Motorrad ganz links auf einem asphaltierten Stück der Auslaufzone bis zu den Reifenstapeln.

Zunächst sah es nicht wie ein schwerer Unfall aus, aber die Situation war doch ernster. Sein SAG-Team informierte noch am Sonntag, dass Tatay in einem Krankenhaus in Faro notoperiert werden musste, aufgrund der "Ernsthaftigkeit der Verletzungen".

Sonntagabend bestätigte das Team, dass die Operation gut verlaufen ist. Die Entourage von Tatay gab gegenüber der valencianischen Zeitung 'Las Provincias' Entwarnung. Es bestand keine Lebensgefahr, aber Tatay hat sich einige Wirbelverletzungen zugezogen.

Das SAG-Team hat nun ein weiteres Update bekannt gegeben. Es ist "ratsam und essenziell", dass Tatay nach Spanien gebracht wird, um dort die weitere Behandlung fortzusetzen. Man bedankt sich beim Krankenhaus in Faro und den behandelnden Ärzten.

"Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir bis zum Vorliegen der genauen medizinischen Unterlagen keine weiteren Informationen geben können", heißt es vom SAG-Team. "Wir wissen, dass unser Fahrer, seine Familie, seine Freunde und sein Team Ihre volle Unterstützung haben."

"Carlos ist stark und wir vertrauen auf die Medizin." Nachdem der Spanier für die Weltmeisterschaft keinen Platz gefunden hat, bestreitet er in diesem Jahr die komplette Moto2-Europameisterschaft für das spanische SAG-Team.

Anfang Juni hat er in Jerez seinen ersten Saisonsieg gefeiert. 2019 debütierte Tatay in der Moto3-WM und fuhr die nächsten drei Jahre in der kleinsten Klasse. 2022 fuhr er für PrüstelGP und eroberte einen Podestplatz. In dieser Saison sprang Tatay auf dem Sachsenring und in Assen im American-Team in der Moto2-Klasse für den verletzten Rory Skinner ein.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.