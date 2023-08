Schwieriges Silverstone-Wochenende für Tulovic: Einen WM-Punkt knapp verpasst Sturz am Freitag, Regen am Samstag, bessere Performance im Rennen - Lukas Tulovic hat in Silverstone zudem Glück, nicht in den Startunfall verwickelt gewesen zu sein

Autor: Gerald Dirnbeck Die Rückkehr aus der Sommerpause gestaltete sich für Lukas Tulovic schwierig. Der Deutsche ist zuvor erst einmal in Silverstone gefahren. Das war im Jahr 2019. Damals beendete er das Moto2-Rennen auf dem 26. Platz. Diesmal begann das Wochenende mit einem Sturz am Freitag schon nicht optimal. Dazu kam der Regen am Samstag. Tulovic qualifizierte sich für den 23. Startplatz. "Für Lukas war es unter diesen wechselhaften Bedingungen ein schwieriges Wochenende", sagt IntactGP-Teamchef Jürgen Lingg. "Er war vor diesem Grand Prix erst einmal auf dieser Strecke und man muss auch sagen, dass Silverstone kein leichter Kurs ist. Wir hatten schon erwartet, dass es für ihn hier schwer wird, aber das Wetter machte es dann umso tückischer." Am Sonntag fand das Moto2-Rennen nach der MotoGP auf trockener Strecke statt. Beim Start hatte Tulovic Glück, dass er nicht in den Unfall mit vier Fahrern verwickelt worden ist. "Es gab in den ersten Kurven, eigentlich in der gesamten ersten Runde, gehöriges Chaos", berichtet Tulovic. "Ich hatte einen guten Start, wurde dann aber schon in der ersten Kurve weit gedrückt, was mich unterm Strich dann aber vermutlich davor gerettet hat, wenige Sekunden später nicht mit abgeräumt zu werden." Am Ende schnappte sich Teamkollege Darryn Binder den letzten WM-Punkt Foto: IntactGP/Lekl "Ich hatte ein paar Sturzteile ins Vorderrad bekommen, dachte dann im Verlauf der ersten Runde, ich hätte einen Platten. Das Bike fühlte sich unbalanciert an und ist stellenweise gesprungen. Ich weiß nicht, was es war, aber es hat sich dann Gott sei Dank wieder gegeben." Die erste Runde beendete Tulovic an der 20. Stelle. "Ich war fortan allein unterwegs, nachdem Darryn seine Long-Lap absolviert hat. Ich hatte nach vorn freie Bahn und habe versucht, dass ich meinen Rhythmus fahre und saubere, konstante Runden drehe." Ab der achten Runde war der Deutsche auf Platz 15 und auf Kurs zu einem WM-Punkt. "Kurz vor Schluss ist mir dann leider ein Fehler in Kurve 3 unterlaufen", seufzt der 23-Jährige. "Ich habe mich verbremst und musste an der Stelle über die noch da liegenden Sturzteile fahren." "Das hat mich viel Zeit gekostet, sodass Darryn wieder aufholen konnte." Es entwickelte sich ein kurzes Duell zwischen den beiden IntactGP-Fahrern. Binder setzte sich durch und holte den letzten WM-Punkt. Tulovic ging als 16. leer aus. "Dadurch hat es am Ende leider nicht zu dem letzten WM-Punkt gereicht, aber nach diesem tückischen Wochenende fühlt es sich dennoch nach Schadenslimitierung an", zieht er dennoch ein positives Fazit. Das findet auch Teamchef Lingg: "Dafür, muss ich sagen, hat er im Rennen einen guten Job gemacht. Es ist schade, dass er nicht mit dem Punkt belohnt worden ist, denn den hätte er verdient gehabt, denn er hat sich zum Sonntag deutlich gesteigert." Mit Bildmaterial von IntactGP/Lekl.