"Sehr ärgerlich": Tulovic stürzt außerhalb der WM-Punkte in der letzten Kurve

Das deutsche IntactGP-Team sammelte beim Grand Prix von Thailand in der Moto2-Klasse einen WM-Punkt. Darryn Binder kam als 15. ins Ziel. Bei seinem Teamkollegen Lukas Tulvovic setzte sich die Serie von schwierigen Wochenenden fort. Seit Spielberg im August hat der Deutsche keine WM-Punkte mehr gesammelt.

Der Deutsche startete von Platz 26. "Im Qualifying konnten wir nur eine minimale Verbesserung der Zeiten erreichen. Wir haben einfach nicht genug aufgeholt", seufzt der 23-Jährige. "Wenn man Aldeguer außen vor lässt, ist es eine Sekunde auf die erste Startreihe."

"Aber mit Startplatz 26 kann ich nicht zufrieden sein, die Dichte ist unglaublich eng. Positiv ist, dass mein Motorrad an diesem Wochenende sehr gut funktioniert, ich fühle mich insgesamt gut." Deswegen war Tulovic zuversichtlich für das Rennen.

WM-Punkte waren aber nicht in Reichweite. Zu Beginn der letzten Runde war Tulovic 19. Dann stürzte er in der Zielkurve. "Es war sehr ärgerlich, dass ich in der letzten Runde in der Hauptsturzkurve gestürzt bin", seufzt der Deutsche.

"Ich wollte diesen 19. Platz gegen Escrig verteidigen, aber ich wusste nicht, wie weit er hinter mir ist. In der Runde zuvor hatte er mich da ausgebremst, daher wollte ich nicht, dass er wieder an mir vorbeikommt. Leider habe ich es dann minimal über den Bodenwellen verloren."

Seit August hat der Deutsche keine WM-Punkte gesammelt Foto: GP-Fever.de

Tulovic fuhr nach dem Ausrutscher als 23. und Letzter über die Ziellinie. "Ich wünschte, ich könnte auch nur eine Sache benennen, die erklärt, warum wir im Moment so straucheln. Leider ist das sehr komplex."

IntactGP-Teamchef Jürgen Lingg nimmt sein Team in die Pflicht und weiß, was man besser machen muss: "Tatsache ist, dass wir am Freitag stärker starten müssen, damit wir auch am Sonntag stärker sind. Das ist der Punkt, an dem wir mehr arbeiten müssen."

Nach drei enttäuschenden Übersee-Rennen will Tulovic das freie Wochenende nutzen, um für die finalen drei Rennen neue Energie zu finden: "Ich werde versuchen, in der kurzen Pause vor Malaysia den Kopf frei zu bekommen. Ich werde mich gut vorbereiten und dann werden wir in Malaysia mit einer anderen Strategie an den Start gehen."

Mit Bildmaterial von GP-Fever.de.