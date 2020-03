Stillstand durch Corona: Kalex auch wirtschaftlich "direkt betroffen"

Immer mehr Länder in Europa fahren das täglich Leben herunter, um die weitere Ausbreitung von COVID-19 einzuschränken. Auch die Bundesrepublik Deutschland macht dicht. Wichtige Infrastruktur wie Supermärkte, Apotheken, Banken und Tankstellen bleiben geöffnet. Andere Betriebe, die nicht zur kritischen Infrastruktur zählen, stellen auf Kurzarbeit um oder schließen komplett, wie es bereits in Österreich der Fall ist.

Auf dieses Szenario stellt sich auch Kalex ein. "Wir sind zu neunt, davon zwei Halbtagskräfte. Voraussichtlich werden wir nächste Woche erst mal zumachen", sagt Kalex-Mitbesitzer Alex Baumgärtel gegenüber 'Motorsport-Total.com'. "Urlaub abbauen, um der allgemeinen Situation zu folgen. Dann müssen wir schauen, wie sich das weiter entwickelt. Es ist natürlich für die ganze Welt nicht einfach."

Zumindest konnte die Moto2-Klasse Anfang März schon einen Grand Prix fahren. "Die Situation ist so, dass wir für ein Rennen ausgeliefert haben. Jetzt wird Voraus-Entwicklung passieren, aber uns fehlen durch die abgesagten Rennen die Informationen. Es ist also keine einfache Situation. Die Teams schlafen, es herrscht kein Bedarf an Ersatzteilen. Für uns steht es still wie in der Bundesliga - unter Anführungsstrichen gesagt."

Keine Rennen, kein Bedarf an Ersatzteilen

Die Motorräder sowie das gesamte Material der Teams befindet sich nach wie vor in Transportkisten in den Boxen des Losail-Circuits in Katar. Von dort wird alles zum nächsten Grand Prix per Luftfracht verschickt werden. Wohin das sein wird, ist derzeit ungewiss. Und weil Kalex in erster Linie mit der Moto2-Klasse Geld verdient, ist die derzeitige Pause aus wirtschaftlicher Sicht natürlich problematisch.

"Wir haben alle Ersatzteile hier, die Lager sind im Moment voll", sagt Baumgärtel. "Das ist eigentlich eine schlechte Situation für uns. Keine Rennen, kein Bedarf." Kalex ist in Bobingen zu Hause. Das ist eine kleinen Stadt im schwäbischen Landkreis Augsburg. Mit nicht einmal zehn Mitarbeitern ist es ein Kleinbetrieb.

Kalex-Designer Alex Baumgärtel spricht über die aktuelle Situation Foto: Kalex

Sollte der Stillstand in Europa noch einige Monate dauern, könnte Kalex dann bei MotoGP-Promoter Dorna um finanzielle Unterstützung anfragen? Denn ohne Kalex gäbe es praktisch keine Moto2-Klasse. "Gute Frage, das habe ich mir auch schon überlegt", grübelt Baumgärtel. "Es ist für alle eine neue Situation, ob man sich über die Dorna zusammenschließen kann. Aber ich glaube, sie haben momentan genug eigene Probleme, als sich um die ganze Welt zu kümmern."

Umstellung auf Homeoffice

Denn auch die diversen Privatteams in den kleinen Klassen sind von der derzeitigen Situation finanziell betroffen. Für den Moment versucht Kalex das Beste aus der Situation zu machen und die Arbeit ins Homeoffice zu verlegen. "Wir hoffen, dass wir etwas machen können. Wir versuchen, Heimarbeitsplätze einzurichten. Man muss sich an die Situation anpassen."

2019 wurde Alex Marquez mit Kalex Moto2-Weltmeister Foto: LAT

Achtmal hat Kalex die Konstrukteurswertung in der Moto2-Klasse gewonnen. Erstmals 2011 mit Stefan Bradl. Seit 2013 saß der Weltmeister der mittleren Klasse immer auf einer Kalex.

Mit Bildmaterial von LAT.