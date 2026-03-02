Stürze und rote Flaggen in der Moto2: So geht es David Alonso und Luca Lunetta

Der Moto2-Saisonauftakt in Buriram (Thailand) wurde von Unfällen und zwei Unterbrechungen überschattet. Zur ersten roten Flagge kam es in der vierten Runde. Senna Agius wurde in Kurve 10 schlagartig etwas langsamer. David Alonso, der direkt dahinter war, konnte nicht darauf reagieren und fuhr Agius ans Hinterrad.

Der Kolumbianer stürzte sofort. Direkt hinter Alonso fuhr Filip Salac, der bei dieser Kettenreaktion ebenfalls nicht reagieren konnte. Salac prallte gegen den am Boden liegenden Alonso, der anschließend noch in die Seite von Agius' Motorrad geschleudert wurde. Auch Salac stürzte.

In den ersten Augenblicken blieb Alonso reglos neben der Strecke liegen. Die Rettungskräfte eilten zu Hilfe. Es gab rasch die Entwarnung, dass er bei Bewusstsein war. Um den Aspar-Fahrer sicher abtransportieren zu können, wurde das Rennen abgebrochen.

Alonso wurde zur weiteren Behandlung ins Medical Center gebracht. Aspar-Teamchef Jorge Martinez erkundigte sich nach seinem Fahrer und konnte rasch Entwarnung geben: "Er ist bei Bewusstsein, aber er hat starke Schmerzen im Bein."

Schließlich schlossen Röntgenaufnahmen Knochenbrüche aus. "Mir geht es gut. Glücklicherweise habe ich mir nichts gebrochen", bestätigt Alonso anschließend selbst. Der 19-Jährige sagt aber auch, dass der Unfall für ihn eine sehr heikle Situation war.

"Ich hatte große Angst, weil es ein sehr heftiger Sturz war. Ich habe den Aufprall gespürt, und als ich im Kies lag, konnte ich mich nicht bewegen. Ich hatte das Gefühl, keinerlei Kontrolle zu haben", schildert er die ersten bangen Momente.

"Ich bin überall ziemlich lädiert, vor allem am linken Fuß, am rechten Bein und an der rechten Schulter, aber mir geht es gut." Alonso zeigte anschließend auch ein Foto auf seinem Instagram-Profil und meldete sich bei seinen Fans.

"Gott sei Dank kann ich dieses Foto ohne Verletzungen und mit einem Lächeln hochladen", schreibt er dazu. "Vielen Dank an alle, die sich Sorgen gemacht haben. Ich hatte wirklich Angst, aber das Leben hat uns wieder angelächelt."

Während der Unterbrechung wurde auch der Grund klar, warum Agius' Motorrad plötzlich verzögert hatte. Das IntactGP-Team stellte ein Elektronikproblem fest. Dieses konnte aber rasch behoben werden. Agius und Salac nahmen beim Neustart teil.

Luca Lunetta hat weniger Glück

Erneut dauerte das Rennen jedoch nicht lange, denn in der ersten Runde kam es in Kurve 3 zu einem Unfall. Sergio Garcia stürzte am Scheitelpunkt und geriet genau in den Weg von Luca Lunetta, der dabei ebenfalls zu Boden gerissen wurde.

Im ersten Moment standen beide zwar auf, legten sich aber dann wieder auf den Boden der Auslaufzone. Die Hilfskräfte eilten herbei, und die Rennleitung musste das Moto2-Rennen zum zweiten Mal abbrechen. Beide wurden auf Tragen in Sicherheit gebracht.

Lunetta hat sich bei diesem Unfall verletzt. Der Italiener schreibt auf Instagram: "Leider ist ein anderer Fahrer direkt vor mir gestürzt und es war unmöglich, seinem Motorrad auszuweichen. Ich muss wegen einer Verletzung am rechten Bein operiert werden."

Garcia, dessen Sturz den Unfall und den zweiten Abbruch ausgelöst hatte, kam glimpflicher davon: "Beim Neustart bin ich gut weggekommen, aber dann bin ich gestürzt und damit war dieser Sonntag früh vorbei."

Zu seiner körperlichen Verfassung sagt der Spanier: "Zum Glück ist nichts gebrochen, nur ein Schnitt am Zeigefinger meiner linken Hand, den ich jetzt behandeln lassen muss, damit kein Infektionsrisiko entsteht."

Das Moto2-Rennen wurde schließlich zum dritten Mal für eine restliche Distanz von sieben Runden gestartet. Manuel Gonzalez setzte sich im Duell gegen Izan Guevara durch. Damit gewann IntactGP beide Rennen der Nachwuchsklassen. David Almansa hatte im Moto3-Fotofinish die Nase vorne.