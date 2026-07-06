Trauer in der MotoGP: Marc-VDS-Gründer verstorben
Marc van der Straten prägte mit seinem Team die Moto2-Klasse wie kaum ein anderer - Nun ist der Belgier im Alter von 78 Jahren verstorben
Marc van der Straten ist im Alter von 78 Jahren verstorben
Foto: Mirco Mirco
Marc van der Straten ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Belgier formte mit dem Marc-VDS-Team einen der erfolgreichsten Rennställe in der Moto2-Klasse. Mit drei Fahrern gewann das Team den Weltmeistertitel.
Das Marc-VDS-Team begann zunächst im Automobilrennsport. Über die Belcar-Serie stieg man 2005 in die FIA GT-Serie ein. Schließlich entschied sich van der Straten dazu, 2010 in die damals neue Moto2-Weltmeisterschaft einzusteigen.
Bereits in der Debütsaison konnte Scott Redding zwei Podestplätze erringen. Als Spitzenteam etablierte sich Marc VDS 2013, als Redding um den WM-Titel kämpfte und schließlich Vizeweltmeister wurde.
2014 eroberte Esteve "Tito" Rabat den ersten Weltmeistertitel für den Rennstall. 2017 wurde Franco Morbidelli Weltmeister und 2019 Alex Marquez. Zu dieser Zeit hatte Marc VDS auch ein MotoGP-Team.
2015 stieg man mit Redding in die Königsklasse ein. Marc VDS trat als Satellitenteam von Honda an, zunächst mit einem Motorrad. 2016 erweiterte das Team auf zwei Motorräder.
Jack Miller schaffte in Assen 2016 die Sensation und gewann bei wechselhaftem Wetter. Es sollte der einzige MotoGP-Sieg von Marc VDS bleiben. 2018 war die letzte Saison in der Königsklasse.
In der Moto2 konnten nach dem WM-Titel von Alex Marquez weiterhin vereinzelte Siege eingefahren werden. Dem Weltmeistertitel kam Tony Arbolino 2023 noch am nächsten, als der Italiener hinter Pedro Acosta Zweiter wurde.
In Assen 2016 eroberte Jack Miller den einzigen MotoGP-Sieg für Marc VDS
Foto: Bas Czerwinski / ANP / AFP via Getty Images
Seit 2024 hat Marc VDS auch ein Standbein in der Superbike-Weltmeisterschaft. Mit Sam Lowes bildet man seither ein Ducati-Kundenteam. Der Brite konnte in zweieinhalb Jahren bisher fünf Podestplätze, aber keinen Sieg herausholen.
In allen Kategorien hat Marc VDS über 100 Podestplätze eingefahren. Nun teilte der Rennstall mit, dass van der Straten am 5. Juli in seinem Haus in der Schweiz friedlich verstorben ist.
"Neben seiner Rolle als Teamchef war Marc eine überlebensgroße Persönlichkeit, dessen charakteristische Schachbrettmuster-Kappe ihn weltweit sofort erkennbar machte", schreibt das Team in einem Nachruf.
"Gewinnen war ihm besonders wichtig, aber genauso wichtig war ihm sein Streben nach Exzellenz, sowohl auf als auch neben der Strecke. Marc VDS ist nicht nur ein Team. Es ist eine Familie."
"Und eine seiner größten Freuden im Leben war es, zu sehen, wie diese Familie durch harte Arbeit und Engagement gedieh und Erfolge feierte. Marc hat Erinnerungen geschaffen, die für immer bleiben werden."
"Und wir werden ihn und seinen Beitrag dazu, so vielen Menschen zu helfen, ihre Träume in einem wahrhaft bemerkenswerten Leben zu verfolgen und zu erfüllen, niemals vergessen."
Diese Story teilen oder speichern
Marc van der Straten (Marc VDS): Warum er von der Superbike-WM begeistert ist
Sam Lowes schießt sich auf WSBK ein: "Natürlich willst du immer noch mehr"
Neues WSBK-Team: Marc VDS präsentiert die Ducati Panigale V4R von Sam Lowes
Aktuelle News
Formel-1-Liveticker: Kostet die Zuverlässigkeit Mercedes den Titel?
Trauer in der MotoGP: Marc-VDS-Gründer verstorben
MotoGP-Transferticker 2027: Alex Marquez wechselt zu KTM
MotoGP 2027: Wer fährt wo? Alle Wechsel und Verträge im Überblick
Registrieren und Motorsport.com mit Adblocker genießen!
Von Formel 1 bis MotoGP berichten wir direkt aus dem Fahrerlager, denn wir lieben unseren Sport genau wie Du. Damit wir dir unseren Fachjournalismus weiterhin bieten können, verwendet unsere Website Cookies. Dadurch wird Dein Nutzererlebnis optimiert und die Werbung auf Deine Interessen zugeschnitten. Wir wollen dir aber natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, eine werbefreie Website zu genießen.