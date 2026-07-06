Trauer in der MotoGP: Marc-VDS-Gründer verstorben

Marc van der Straten ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Der Belgier formte mit dem Marc-VDS-Team einen der erfolgreichsten Rennställe in der Moto2-Klasse. Mit drei Fahrern gewann das Team den Weltmeistertitel.

Das Marc-VDS-Team begann zunächst im Automobilrennsport. Über die Belcar-Serie stieg man 2005 in die FIA GT-Serie ein. Schließlich entschied sich van der Straten dazu, 2010 in die damals neue Moto2-Weltmeisterschaft einzusteigen.

Bereits in der Debütsaison konnte Scott Redding zwei Podestplätze erringen. Als Spitzenteam etablierte sich Marc VDS 2013, als Redding um den WM-Titel kämpfte und schließlich Vizeweltmeister wurde.

2014 eroberte Esteve "Tito" Rabat den ersten Weltmeistertitel für den Rennstall. 2017 wurde Franco Morbidelli Weltmeister und 2019 Alex Marquez. Zu dieser Zeit hatte Marc VDS auch ein MotoGP-Team.

2015 stieg man mit Redding in die Königsklasse ein. Marc VDS trat als Satellitenteam von Honda an, zunächst mit einem Motorrad. 2016 erweiterte das Team auf zwei Motorräder.

Jack Miller schaffte in Assen 2016 die Sensation und gewann bei wechselhaftem Wetter. Es sollte der einzige MotoGP-Sieg von Marc VDS bleiben. 2018 war die letzte Saison in der Königsklasse.

In der Moto2 konnten nach dem WM-Titel von Alex Marquez weiterhin vereinzelte Siege eingefahren werden. Dem Weltmeistertitel kam Tony Arbolino 2023 noch am nächsten, als der Italiener hinter Pedro Acosta Zweiter wurde.

In Assen 2016 eroberte Jack Miller den einzigen MotoGP-Sieg für Marc VDS Foto: Bas Czerwinski / ANP / AFP via Getty Images

Seit 2024 hat Marc VDS auch ein Standbein in der Superbike-Weltmeisterschaft. Mit Sam Lowes bildet man seither ein Ducati-Kundenteam. Der Brite konnte in zweieinhalb Jahren bisher fünf Podestplätze, aber keinen Sieg herausholen.

In allen Kategorien hat Marc VDS über 100 Podestplätze eingefahren. Nun teilte der Rennstall mit, dass van der Straten am 5. Juli in seinem Haus in der Schweiz friedlich verstorben ist.

"Neben seiner Rolle als Teamchef war Marc eine überlebensgroße Persönlichkeit, dessen charakteristische Schachbrettmuster-Kappe ihn weltweit sofort erkennbar machte", schreibt das Team in einem Nachruf.

"Gewinnen war ihm besonders wichtig, aber genauso wichtig war ihm sein Streben nach Exzellenz, sowohl auf als auch neben der Strecke. Marc VDS ist nicht nur ein Team. Es ist eine Familie."

"Und eine seiner größten Freuden im Leben war es, zu sehen, wie diese Familie durch harte Arbeit und Engagement gedieh und Erfolge feierte. Marc hat Erinnerungen geschaffen, die für immer bleiben werden."

"Und wir werden ihn und seinen Beitrag dazu, so vielen Menschen zu helfen, ihre Träume in einem wahrhaft bemerkenswerten Leben zu verfolgen und zu erfüllen, niemals vergessen."