Bis 2029: Triumph verlängert Vertrag als Moto2-Motorenlieferant

Langfristige Klarheit auf dem Motorensektor der Moto2-WM: Der britische Hersteller Triumph, der für die zweithöchste Rennklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft schon seit 2019 der exklusive Motorenlieferant ist, bleibt das bis einschließlich der Saison 2029.

Die entsprechende Vertragsverlängerung für den Zeitraum 2025 bis 2029 wurde am Rande des Großbritannien-Grand-Prix in Silverstone verkündet. Eine Neuerung gibt es aber auch. So wird Triumph ein komplett neues Getriebe entwickeln, das beginnend mit der Saison 2025 von allen Moto2-Teams verwendet wird.

"Das neue Renngetriebe wird einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, welche Ergebnisse die Moto2-PIloten auf der Strecke erzielen können", sagt Steve Sargent von Triumph und erklärt: "Im Vorfeld testet und entwickelt unser Ingenieursteam schon jetzt Verbesserungen für die Getriebeauswahl."

Zum Thema Motoren sagt Sargent: "So wie für die Moto2-Teams jede Runde zählt, so haben unsere Ingenieure jede Gelegenheit genutzt, um jede Dimension der Motorenperformance zu verbessern: von Geschwindigkeit, Leistung und Drehmoment bis hin zu Drehzahl, Zylinderdruck und Verdichtungsverhältnis. Das hat es uns ermöglicht, Saison für Saison Verbesserungen auf der Strecke zu erzielen, nämlich schnellere Rennen, höhere Topspeeds, niedrigere Rundenzeiten, mehr Sieger und engere Rennen."

Die Moto2-Saison 2019 war die erste der Triumph-Ära Foto: Motorsport Images

Dorna-Sportdirektor Carlos Ezpeleta ergänzt anlässlich der Vertragsverlängerung: "Unsere ersten fünf Jahre der Zusammenarbeit mit Triumph haben sich als echter Erfolg erwiesen, mit großartigen Rennen und Fahrern, die neue Moto2-Rekorde aufgestellt haben. Das Ganze ist gepaart mit einer beeindruckenden Zuverlässigkeit von Beginn an."

"Wir wollten, dass diese Zusammenarbeit hilft, die Stufe zwischen Moto3 und MotoGP zu definieren. Ich finde, Triumph hat genau das erreicht. Wir sind sehr zufrieden mit der Art und Weise, wie sich die Partnerschaft entwickelt, nämlich mit weiteren Innovationen und Entwicklungen, die noch kommen werden. Wir freuen uns auf fünf weitere aufregende Jahre zusammen", so Ezpeleta.

Während auf dem Motorensektor der Moto2-WM Kontinuität angesagt ist, gibt es auf dem Reifensektor eine Änderung. Hier nämlich löst Pirelli den bisherigen Alleinausrüster Dunlop beginnend mit der Moto2-Saison 2024 ab.

