Unmittelbar vor dem Heim-Grand-Prix: IntactGP mit Komplettausfall in Mugello

Das IntactGP-Team verlässt Mugello mit leeren Händen. Lukas Tulovic und Darryn Binder stürzten im Moto2-Rennen (zum Rennbericht). Doch bereits vor den Stürzen lief das Wochenende für die deutsche Moto2-Mannschaft nicht komplett nach Plan. Während Binder von Startplatz 13 ins Rennen ging, stand Tulovic nur auf Startplatz 26.

Warum hat sich Tulovic in Mugello so schwer getan? "Die fehlende Erfahrung auf dieser Strecke hat den Start in das Wochenende erschwert und leider ist der Fortschritt von Freitag auf Samstag bis ins Qualifying nicht gekommen, der hätte kommen müssen", kommentiert der Deutsche.

"Ich versuche jetzt, auch nach dem enttäuschenden Rennen, nach vorne zu blicken. Im Rennen wäre sicherlich mehr gegangen. Vom Start bin ich nicht gut weggekommen und lag dann auf dem 21. Rang", berichtet Tulovic.

"Ich bin dann leider in der achten Runde über das Vorderrad weggerutscht und es ist schwer, zu verstehen, warum. Auf den Daten ist kein Fehler zu erkennen", grübelt Tulovic.

Lukas Tulovic stürzte wenige Tage vor dem wichtigsten Rennen der Saison Foto: IntactGP

Durch die Nullrunde in Italien will sich der einzige deutsche Fixstarter wenige Tage vor dem Heimrennen auf dem Sachsenring aber nicht vom Kurs abbringen lassen: "Ich versuche das jetzt abzuhaken und nächste Woche auf dem Sachsenring und auch in Assen zurückzuschlagen. Das sind beides Strecken, die ich gut kenne. Ich muss stark an mir arbeiten und schneller auf Zeiten zu kommen, aber jetzt freue ich mich auf den Heim-GP."

Was IntactGP-Teammanager Jürgen Lingg zum Mugello-Wochenende sagt

Der Komplettausfall in Mugello war nicht das, was sich IntactGP bei der Generalprobe zum Heimrennen erhofft hatte. Doch es gab auch positive Signale. "Wir sind sehr glücklich, dass Darryn vor dem Wochenende für fit erklärt wurde, sodass wir endlich und zum ersten Mal unsere beiden Stammfahrer gemeinsam am Start hatten", kommentiert IntactGP-Teammanager Jürgen Lingg.

"Darryn hatte von Anfang an einen guten Speed, auch wenn es mit seiner Hand noch nicht ganz perfekt ist. Er hat das gut kompensieren können und hat die Zähne zusammengebissen", lobt Lingg. "Er hatte ein gutes Wochenende und hatte eine gute Startposition erreicht und das hat uns allein schon sehr gefreut nach zwei Monaten Pause."

Lukas Tulovic reist als WM-21. zum Heim-Grand-Prix Foto: Motorsport Images

"Wir waren für das Rennen optimistisch, leider ist ein Konkurrent gestürzt und hat Darryn mitgerissen", ärgert sich Lingg über den zeitigen Sturz. "Das war Pech, aber die Hauptsache ist, dass er sich nicht verletzt hat. Wir nehmen die positiven Entwicklungen mit und hoffen, dass es nächste Woche im Rennen auf dem Sachsenring so läuft, wie wir uns das erhoffen."

"Mit Lukas waren wir nach dem guten Rennen in Le Mans recht zuversichtlich, daher haben wir uns hier in Mugello etwas mehr erhofft", bemerkt Lingg. "Er war sich auch sicher, dass er an Le Mans anknüpfen könnte, aber leider hat er sich von Anfang an sehr schwer getan. Das kam für alle recht unerwartet und wir haben auch alles probiert."

Bereits am Samstag war klar, dass das Rennen schwierig wird, denn Tulovic stand in der vorletzten Startreihe. "Von dieser Startposition aus haben wir für das Rennen dann nicht mehr allzu viel erwartet, aber dennoch gehofft, dass er seinen Rhythmus und seinen Weg findet", so Lingg. "Leider ist er zu Sturz gekommen, und auch er hat sich glücklicherweise nicht verletzt, daher müssen wir das jetzt abhaken und schauen, dass es am Sachsenring besser läuft."

Mit Bildmaterial von IntactGP.