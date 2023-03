Verletzung vor Saisonstart: Izan Guevara verpasst die ersten Moto2-Rennen

Audio-Player laden

Hiobsbotschaft für das Aspar-Team wenige Tage vor dem Saisonauftakt in Portugal. Moto3-Weltmeister Izan Guevara, der in diesem Jahr in die Moto2-Klasse aufsteigt, muss mindestens die ersten beiden Rennen auslassen.

Nach den Wintertestfahrten in Jerez und Portimao klagte der Spanier über Schmerzen im rechten Handgelenk. Bei Untersuchungen Anfang der Woche wurden Symptome des Kompartment-Syndroms ("Armpump") festgestellt.

Außerdem wurde eine Verletzung des dreieckigen Faserknorpels im rechten Handgelenk diagnostiziert. Guevara wird noch in dieser Woche operiert. Die Genesungsphase wird mit einem Monat angegeben. Deshalb verpasst er fix die Grands Prix in Portugal und Argentinien.

Bei den ersten beiden Moto2-Rennen wird Guevara von Jordi Torres vertreten. Der Spanier fuhr bereits zwischen 2011 und 2014 für das Aspar-Team in der mittleren Klasse. Ein Rennen konnte er gewinnen. Torres wird in diesem Jahr auch für Aspar in der MotoE antreten.

"Alles ist anders als vor zehn Jahren", blickt der 35-Jährige auf sein Moto2-Comeback. "Ich nehme es als Lernerfahrung und als Training für die MotoE. Ich will von meinen Gegnern lernen, die auf einem anderen Level sind."

"Für mich ist es eine große Herausforderung. Ich werde keine Möglichkeit zur Anpassung haben, weil die anderen Fahrer schon drei Tage in Portimao getestet haben. Aber ich werde mein Bestes geben."

Torres hat in den Jahren 2020 und 2021 den MotoE-Weltcup gewonnen. Guevara wurde im Vorjahr mit dem Aspar-Team in seiner zweiten WM-Saison Moto3-Weltmeister und gilt als großes Talent für die Zukunft.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.