Verletzungsupdate Katar: Almansa und Salac operiert, Dixon mit Lungenproblem

Für einen Moto2-Fahrer und einen Moto3-Fahrer endete der Saisonauftakt 2024 mit Verletzungen im Krankenhaus. Ein weiterer Moto2-Fahrer musste sich nach dem Katar-Wochenende einer Armpump-Operation unterziehen.

Am Samstag hatte Jake Dixon gegen Ende des Moto2-Trainings zu Mittag einen massiven Highsider in Kurve 12. Der Brite wurde nach ersten Untersuchungen im Medial Center ins Hamad Krankenhaus in Doha gebracht, wo eine Computertomographie gemacht wurde.

Knochenbrüche wurden keine festgestellt, aber Dixon wurde die weitere Teilnahme am Rennwochenende untersagt. Der Aspar-Fahrer befindet sich weiterhin in Doha und wartet auf die Erlaubnis der Ärzte, den Heimflug antreten zu dürfen.

"Ich bin immer noch nicht daheim, weil es mir bisher nicht erlaubt war, nach Hause zu fliegen", berichtet Dixon. "Nach diesem massiven Sturz waren einige Dinge nicht in Ordnung. Das Hauptproblem war meine Lunge."

"Deshalb durfte ich nicht fliegen. Sie meinten, das wäre nicht sicher. Am Sonntag wird es weitere Untersuchungen geben, um zu verstehen wann ich nach Hause fliegen kann. Es ist sehr frustrierend. Natürlich bin ich dankbar, dass ich nach diesem Sturz relativ okay bin."

"Hoffentlich kann ich bald nach Hause fliegen. Ich befinde mich auf dem Weg der Besserung. Ich möchte mich bei allen involvierten Personen bedanken, die mich sicher ins Krankenhaus gebracht haben und sichergestellt haben, dass ich in den richtigen Händen bin."

Ob Dixon beim zweiten Saisonrennen in Portimao (Portugal), das vom 22. bis 24. März stattfindet, teilnehmen kann, ist noch offen. Neben Dixon musste auch Moto3-Fahrer David Almansa das Katar-Wochenende vorzeitig beenden.

David Almansa hat sich Brüche in der linken Hand zugezogen Foto: Finetwork Team

Doktor Xavier Mir ersetzte eine Platte von einer früheren Operation mit zwei Schrauben. Wie das Snipers-Team mitteilt, wird Almansa in Portimao auf jeden Fall nicht dabei sein. Sein Comeback wird für Austin Mitte April angepeilt.

In Barcelona hat sich Doktor Mir auch um Filip Salac gekümmert. Der Tscheche hatte beim Katar-Rennen erneut Probleme mit dem Kompartmentsyndrom ("Armpump") bekommen. Salac ist deswegen schon vergangenen Dezember in seiner Heimat operiert worden.

Filip Salac musste sich erneut einer Armpump-Operation unterziehen Foto: Marc VDS

"Ich hatte lange Gespräche mit dem medizinischen Team in Barcelona. Es schien, dass das Problem nicht behoben werden konnte. Die beste Lösung war eine zweite Operation. Die Operation ist schließlich sehr gut verlaufen. Ich fühle mich gut."

Der Eingriff wurde bei seinem rechten Unterarm durchgeführt. Wie das Marc-VDS-Team bestätigt hat, wird Salac beim kommenden Rennen in Portimao fehlen. Auch er peilt ein Comeback beim darauffolgenden Rennen in Austin Mitte April an.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.