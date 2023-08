Vorerst kein MotoGP-Aufstieg: Arbolino und Dixon verlängern Moto2-Verträge

Aus der Moto2-Klasse wird 2024 voraussichtlich nur ein Fahrer in die MotoGP aufsteigen. Das ist Pedro Acosta, der mit hoher Wahrscheinlichkeit von KTM im Tech3-GasGas-Team platziert werden wird. In den vergangenen Wochen gab es auch Gespräche, ob Tony Arbolino oder Jake Dixon in die Königsklasse wechseln werden.

Aber das wird nach derzeitigem Stand nicht passieren. Laut Informationen von 'Motorsport.com Spanien' haben beide ihre Moto2-Verträge mit ihren Teams verlängert. Arbolino wird also bei Marc VDS bleiben und Dixon im Aspar-Team.

Beide sollen sich beim Grand Pix von Österreich mit ihren derzeitigen Rennställen über die weitere Zusammenarbeit geeinigt haben. Komplett ausgeschlossen wäre ein Wechsel in die MotoGP aber nicht, da es dementsprechende Klauseln in den Verträgen gibt.

Marc VDS hat sich somit zwei Möglichkeiten gesichert. Auf der einen Seite kann man mit Arbolino im nächsten Jahr wieder den WM-Titel ins Visier nehmen. Sollte sich doch noch eine konkrete MotoGP-Möglichkeit ergeben, müsste Geld für die Ausstiegsklausel fließen.

Bisher wurde Arbolino als Kandidat bei Gresini-Ducati genannt. Die Zukunft von Fabio di Giannantonio ist weiterhin offen. Allerdings soll "Diggia" noch etwas Zeit bekommen, um sich zu beweisen, dass er ein drittes Jahr verdient.

Auch Dixon, der in Assen sein erstes Moto2-Rennen gewonnen hat, wurde mit diesem Gresini-Platz in Verbindung gebracht. MotoGP-Promoter Dorna Sports hat ein Interesse daran, wieder einen Briten in der Königsklasse zu haben.

In Großbritannien werden die Rennen vom PayTV-Sender TNT Sports übertragen. Dass auf der Insel ein Zugpferd bei der Promotion helfen könnte, haben Anfang August die Zuschauerzahlen in Silverstone gezeigt. Am Sonntag kamen nur rund 50.000 Fans an die Strecke.

Aber trotz Unterstützung von Dorna und TNT Sports hat sich Dixon vorerst für einen Verbleib in der Moto2 bei Aspar entschieden. Da Aspar mit der Marke GasGas von der Pierer Mobility AG unterstützt wird, ist Dixon praktisch auch Teil der KTM-Familie.

Offen ist weiterhin, wer nach dem Abschied von Johann Zarco die zweite Pramac-Ducati fahren wird. Marco Bezzecchi ist ein Kandidat, aber es bahnt sich an, dass er bei VR46 bleiben wird. Die Pramac-Maschine könnte an Franco Morbidelli gehen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.