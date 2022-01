Zukunft in der Superbike-WM? Marcel Schrötter liebäugelt mit BMW M1000RR

Marcel Schrötter steht vor seiner zehnten vollen Saison in der Moto2-WM. Das Jahr 2022 wird für Schrötter wegweisend, denn lange sieht sich der Deutsche nicht mehr in der Moto2. Der Aufstieg in die MotoGP wäre Schrötters Traum mehr Informationen, doch ein Wechsel in das Fahrerlager der Superbike-WM wäre ebenfalls reizvoll.

Welches Motorrad würde Schrötter in der Superbike-WM am liebsten pilotieren? "Ich weiß nicht, ob ich in der Position sein werde, mir da was aussuchen zu können", grübelt er im Gespräch mit 'Motorsport-Total.com' und erinnert sich an seine Trackdays mit Serien-Superbikes.

"Ich denke, dass die Yamaha in der Superbike-WM sehr ähnlich sein wird wie in der MotoGP. Das sagt eigentlich auch jeder, der in der Superbike-WM Yamaha fährt. Da geht es aber schon bei der Serienmaschine selber los. Das ist ein unheimlich einfach zu fahrendes Motorrad. Ich bin jetzt schon ein paar Mal bei Trackdays die Yamaha gefahren, die WSBK-Version bin ich aber noch nie gefahren", erklärt Schrötter.

Jonas Folger erlebte 2021 keine besonders gute Saison mit der BMW M1000RR Foto: Motorsport Images

"Bei Yamaha würde es sicher gut funktionieren. Ich denke, die Ducati würde mir auch extrem taugen, weil die Ducati ist für mich das Superbike, das am ehesten ein richtiges Rennmotorrad ist", analysiert der Intact-Pilot.

Marcel Schrötter ist seit der Saison 2013 Stammpilot in der Moto2-WM Foto: IntactGP

"Das Kawasaki-Werksteam ist top - seit Jahren. Viel wichtiger ist das Team in der Meisterschaft, weil du siehst, einige Ducati vorne mitfahren und einige andere, bei denen es gar nicht funktioniert. Das gleiche gibt es bei Kawasaki und BMW", erkennt Schrötter. "Ich glaube, dass es eher auf das Know-how und Budget des Teams ankommt. Das ist entscheidender als die Motorradmarke selber."

