Abschied von Kawasaki: Ana Carrasco kehrt in die Moto3-WM zurück!

Audio-Player laden

Ana Carrasco kehrt in die Moto3-WM zurück. Die ehemalige Supersport-300-Weltmeisterin hat sich mit dem Boe-SKX-Team geeinigt und wird eine KTM pilotieren. Carrasco fuhr bereits von 2013 bis 2015 mit überschaubarem Erfolg in der Moto3-WM. Für Aufsehen sorgte die Spanierin in der Supersport-300-WM.

In der Saison 2017 debütierte Carrasco in der seriennahen Meisterschaft, die im Rahmen der Superbike-WM ausgetragen wird. Mit dem Titelgewinn in der Saison 2018 schrieb Carrasco Geschichte.

Sie krönte sich zur ersten Frau, die eine von der FIM ausgeschriebene Straßen-Weltmeisterschaft gewann. Bei 50 Rennteilnahmen schaffte sie es zwölf Mal aufs Podium und holte sieben Siege und drei Polepositions.

Ana Carrasco wurde zu einer wichtigen Botschafterin für Kawasaki Foto: Kawasaki

In der Nennliste der Supersport-300-WM 2022 tauchte Carrasco nicht auf. Der Aufstieg in die Supersport-WM war ein Thema. Zuletzt testete sie in Jerez eine 600er-Kawasaki. Doch schlussendlich gelang es, einen Vertrag in der Moto3-WM sicherzustellen.

Der Abschied vom WSBK-Paddock und von Kawasaki fällt Carrasco nicht leicht. "Der Rennsport ist hart, nicht nur auf der Strecke, wo es die Leute mitbekommen. Es ist auch in den Momenten hart, in denen man schwierige Entscheidungen treffen muss", kommentiert sie.

Ana Carrasco startete bereits von 2013 bis 2015 in der Moto3-WM Foto: KTM

"Ich verfolge immer das Ziel, mich als Fahrerin weiterzuentwickeln, mir neue Ziele zu setzen, die andere als unrealistisch einstufen, und diese dann zu erreichen", nennt sie ihre Motivation. "Diese Chance in der Moto3 ist der logische Schritt, auch wenn es emotional schwierig ist. Ich möchte jedem bei Kawasaki danken. Ich habe mich als Teil ihrer Rennsport-Familie gefühlt."

Kawasaki-Teammanager Guim Roda bedauert, dass Ana Carrasco nicht länger für Kawasaki fahren wird: "Anas Wechsel in die Moto3 ist das Ende unserer Reise, die wir 2018 zusammen starteten. Wir sind stolz, ein Teil der Geschichte zu sein. Die Kawasaki Ninja wird für immer als das Motorrad in Erinnerung bleiben, mit dem eine Frau eine FIM-Meisterschaft gewann."

Mit Bildmaterial von Kawasaki.