Austrian-Junior-Cup: Förderprogramm für Motorrad-Nachwuchs in Österreich

In Österreich gibt es 2021 ein neues Förderprogramm für den Motorrad-Nachwuchs. Im Austrian-Junior-Cup (AJC) bekommen 21 Teilnehmer im Alter zwischen 13 und 20 Jahren die Chance, an fünf Rennwochenenden ihr Talent zu zeigen. Der AJC soll als Einsteigerklasse und als Sprungbrett für eine weitere Karriere im internationalen Motorrad-Rennsport fungieren.

Der neue Cup ist eine Kooperation zwischen KTM, dem österreichischen Motorsportverband AMF und Projekt Spielberg. Die Nachwuchsfahrer werden über die gesamte Saison professionell begleitet. Als Mentor und Riding-Coach steht Andreas Meklau den Talenten beiseite.

Der Austrian-Junior-Cup ist auch Teil des "Road to MotoGP"-Programms von MotoGP-Promoter Dorna. Die besten Fahrer erhalten am Ende des Jahres die Chance, an der Sichtung zum Red Bull Rookies-Cup teilzunehmen. Außerdem winken Wildcard-Starts im Northern-Talent-Cup.

Das Ziel des neuen Nachwuchsprogramms ist ambitioniert. Man will österreichische Talente bis in die MotoGP bringen. Die Organisation und Durchführung des AJC übernimmt BG Sportpromotion in enger Zusammenarbeit mit KTM Österreich.

Die Lizenz und eine Unfallversicherung werden über die AMF gelöst. Gefahren wird mit der neuen KTM RC4R. Es handelt sich dabei um einen Einzylinder-Viertaktmotor mit 250 Kubikzentimetern Hubraum. Die Leistung wird mit 46 PS (34 kW) und der Topspeed mit 210 km/h angegeben.

Die KTM RC4R hat eine Leistung von 46 PS Foto: KTM

Bezogen werden die Motorräder inklusive Racekit über einen autorisierten KTM-Händler in Österreich, entweder als Kauf- oder Leasingoption beziehungsweise als Leihoption durch einen Unterstützungsvertrag von einem KTM-Händler.

Die Kaufoption beläuft sich auf 12.550 Euro. Ein Teilekit, das sämtliche Sturzteile umfasst, kostet 2.750 Euro. Das Startgeld für die Meisterschaftssaison inklusive Renndienst von GA Promotion beträgt 2.200 Euro. Die Rennlizenz macht rund 200 Euro aus.

Das Teilnehmerfeld für die erste Saison ist bereits voll. Zwei Damen und 17 Burschen stehen auf der Nennliste. Dazu hat Projekt Spielberg bei jedem Rennen die Option auf zwei fixe Wildcards. Somit kommt das Feld auf insgesamt 21 Fahrer.

Ende März erhalten die Teilnehmer auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg ihre Motorräder. Am 25. April steht dann der offizielle Test in der Speedarena Rechnitz im Burgenland auf dem Programm, wo Ende Mai auch das erste Rennwochenende über die Bühne gehen wird.

Die weiteren Rennen werden auf dem Salzburgring, auf dem Wachauring bei Melk in Niederösterreich, sowie auf dem Red-Bull-Ring in der Steiermark über die Bühne gehen. Dort findet Ende August auch das Finale im Rahmen der IDM statt.

Derzeit gibt es mit Maximilian Kofler einen Österreicher in der Moto3-Klasse. KTM ist als Marke in der MotoGP und in der Moto3 mit Motorrädern am Start. In der Geschichte der Motorrad-WM hat bisher ein Österreicher einen WM-Titel gewonnen. Das gelang Rupert Hollaus im Jahr 1954 mit NSU in der 125er-Klasse.

AJC-Teilnehmer 2021:

Benjamin Baumgartner (NÖ), Schruf Motorrad

Manuel Blaßnig (T), KTM Walzer

Kilian Christ (NÖ), KTM Braumandl

Luca Göttlicher (DEU), Schruf Motorrad

Felix Heißenberger (NÖ), Schruf Motorrad

Kilian Holzer (T), Zweirad Zauner

Jonathan Jöchl (T), KINI Bike World

Lena Kemmer (St), KTM Knopper

Niklas Kitzbichler (T), KTM Braumandl mit Red Bull Erzbergrodeo

Daniel Krabacher (T), KINI Bike World

Michelle Kroneisl (NÖ), Schruf Motorrad

Xaver Moser (NÖ), KTM St. Pölten

Patrick Pürstinger (T), KINI Bike World

Leo Rammerstorfer (OÖ), KTM Braumandl

Sebastian Schmiderer (S), Zweirad Unterberger

Phillip Tonn (DEU), Zweirad Wimmer

Phil Urlaß (DEU), Zweirad Wimmer

Tristan Walch (T), KINI Bike World

Niklas Wannenmacher (NÖ), KTM Braumandl

+ 2 fixe Wildcards von Projekt Spielberg

AJC-Termine 2021:

30./31.März: Rollout Red-Bull-Ring

25. April: Test Speedarena Rechnitz

29./30. Mai: Speedarena Rechnitz

11.-13. Juni: Salzburgring

17./18. Juli: Wachauring Melk

06./07. August: Red-Bull-Ring

27.-29. August: Red-Bull-Ring (mit der IDM)

Mit Bildmaterial von KTM.