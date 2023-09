Ein Schweizer steigt in die Moto3 auf: Noah Dettwiler fährt 2024 für CIP-KTM

In der Moto3-Saison 2024 ist wieder ein Nachwuchsfahrer aus der Schweiz am Start. Noah Dettwiler wird im kommenden Jahr alle Rennen für das französische CIP-Team bestreiten. Der Rennstall setzt auf Motorräder von KTM.

"Ein Traum wird wahr", sagt Dettwiler zu seinem ersten Vertrag in der Weltmeisterschaft. "Ich kann mich bei all den Leuten, die das möglich gemacht haben, nicht genug bedanken. Ich freue mich auf diese unglaubliche Chance."

Derzeit fährt der 18-jährige Basler in der JuniorGP eine KTM des Teams Cuna de Campeones. Spitzenergebnisse blieben in dieser Saison aus. Vor den abschließenden beiden Wochenenden in Aragon und Valencia hat Dettwiler 20 Punkte auf dem Konto.

Es ist seine dritte Saison in dieser Serie. 2021 bestritt er nicht alle Rennen und sammelte acht Punkte. Im Vorjahr beendete er die Meisterschaft mit 23 Zählern auf dem 20. Platz. Ein neunter Platz war bisher Dettwilers bestes Rennergebnis in der JuniorGP.

Der Schweizer wird von Tom Lüthi, dem 125er-Weltmeister von 2005, gefördert und unterstützt. Einmal konnte Dettwiler schon WM-Luft schnuppern. Im August war er in Spielberg mit einer Wildcard am Start. Er fuhr eine CFMoto von PrüstelGP. Dettwiler wurde 20.

"Er ist ein talentierter Fahrer", ist CIP-Teambesitzer Alain Bronec überzeugt. "Mit Tom Lüthi als Coach sind wir überzeugt, dass er die perfekte Wahl für die Weltmeisterschaft ist. Wir werden unser Bestes geben, damit er sein volles Potenzial auf der Strecke zeigen kann."

Wer Dettwilers Teamkollege im nächsten Jahr sein wird, steht noch nicht fest. In den Jahren 2020 und 2021 fuhr der Österreicher Maximilian Kofler für das CIP-Team. Dreimal sammelte er damals WM-Punkte. Ein neunter Platz (Spielberg 2021) war Koflers bestes Ergebnis.

Mit Dettwiler wird es in der kommenden Saison in der Moto3-Klasse voraussichtlich nur einen deutschsprachigen Teilnehmer geben. Ob der Deutsche Lukas Tulovic in der Moto2-Klasse eine weitere Saison bei IntactGP erhält, ist noch offen.

