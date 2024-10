Highsider in Motegi: Noah Dettwiler zieht sich Wirbelfraktur zu

Für Noah Dettwiler endete der erste Ausflug nach Japan im Krankenhaus. Motegi war für den Moto3-Rookie aus der Schweiz eine neue Strecke. Im Qualifying landete Dettwiler mit seiner KTM des französischen CIP-Teams auf dem 24. Startplatz.

Das Rennen dauerte für ihn nicht lange. Nach dem Start flog Dettwiler schon in der dritten Kurve per Highsider ab. Da er Schmerzen im unteren Rückenbereich hatte, gab es im Medical Center erste Untersuchungen.

Anschließend wurde Dettwiler in ein nahegelegenes Krankenhaus geflogen. Dort wurde bei einer Computertomographie ein Wirbelbruch festgestellt. "Ich habe mir einen Knochen im unteren Rückenbereich zugezogen", bestätigt der 19-Jährige.

Es handelt sich dabei um eine Verletzung des Kreuzbeins. "Ich bin okay und froh, dass ich mir keine ernsten Verletzungen zugezogen habe." Dettwiler hat das Krankenhaus bereits verlassen können. Er machte sich zunächst auf den Weg nach Tokio.

Aber statt wie ursprünglich geplant nach Australien zu fliegen, geht es zur weiteren Behandlung und Rehabilitation zurück in die Schweiz. Auf dem Langstreckenflug nach Europa muss er liegen. Sein Management versucht eine adäquate Lösung zu finden.

Zur weiteren Behandlung geht es für den Schweizer zurück in seine Heimat Foto: Motorsport Images

Am kommenden Wochenende pausiert die Motorrad-WM, bevor es anschließend mit dem Triple-Header in Australien, Thailand und Malaysia weitergeht. Wann Dettwiler wieder auf seine KTM steigen kann, ist derzeit noch offen.

Er kündigt aber an: "Ich werde alles tun, damit ich sobald wie möglich wieder dabei bin." Wenn es weitere Untersuchungen in der Schweiz gegeben hat, wird es von seiner Seite Updates geben, wie der weitere Plan aussieht.

Dettwiler bestreitet 2024 seine erste volle Saison in der Moto3-Weltmeisterschaft. Einmal konnte er bisher WM-Punkte sammeln. Das war im Frühling Platz 14 in Austin (USA). Im August hat sich Motorsport-Total.com in Spielberg mit ihm über die bisherige Saison unterhalten.