Knöchelbruch bei Joel Kelso: PrüstelGP nominiert David Almansa für Argentinien

Beim Moto3-Saisonauftakt in Portugal kam es nach der Zieldurchfahrt zu einer brenzligen Situation. Joel Kelso vom deutschen PrüstelGP-Team griff sich ans Visier und übersah dabei einen anderen Fahrer, der das Gas zugedreht hatte und den Fans winkte.

Das war Rennsieger Daniel Holgado (KTM). Kelso prallte ins Heck des Spaniers und stürzte. Holgado konnte die Auslaufrunde weiterfahren und seinen Premierensieg feiern. Für Kelso, der das Rennen an der neunten Stelle beendet hatte, ging es ins Medical Center.

"Ich bin sehr traurig über den Ausgang des Wochenendes, denn es kam nach der Zielflagge zu einem Crash mit einem anderen Fahrer", sagt der Australier. "Ich habe mich dabei verletzt und werde mehrere Rennen ausfallen."

Kelso hat sich dabei einen Knöchelbruch im linken Fuß zugezogen. "Meine Operation verlief besser als erwartet", gibt der 19-Jährige ein Update. "Eine Sehne war durchtrennt und musste behandelt werden. Ich werde zeitnah mit der Reha beginnen."

"In einer Woche kann ich den Fuß wieder belasten. Ich möchte schnell wieder zurück auf der Strecke sein, denn wir sind super stark in die Saison gestartet. Vielen Dank an alle für die Unterstützung und die netten Nachrichten."

Für das zweite Saisonrennen am kommenden Wochenende in Argentinien hat PrüstelGP einen Ersatzfahrer nominiert. Neben Xavier Artigas wird David Almansa die zweite CFMoto-Maschine fahren. Der Spanier steht vor seinem zweiten Grand Prix in der Weltmeisterschaft.

Sein Debüt hat er im vergangenen Jahr beim Saisonfinale in Valencia gegeben. Regulär tritt Almansa derzeit in seiner zweiten Saison in der Moto3-JuniorGP-Weltmeisterschaft an. Im Vorjahr hat er diese Serie mit einem Sieg als Achter beendet.

"Zunächst einmal möchte ich Joel eine schnelle Genesung wünschen", sagt Almansa. "Ich bin sehr glücklich, dass ich diese Woche beim Grand Prix von Argentinien fahren werde. Ich bin sehr motiviert und freue mich darauf, die Fahrt auf der CFMoto zu genießen und von den besten Motorrad-Piloten der Welt zu lernen. Vielen Dank ans Team, dass es mir diese Chance gibt."

Mit Bildmaterial von Gold and Goose / Motorsport Images.