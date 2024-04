Kuriose Szene im Moto3-Rennen: Fahrer verwechselt nach Kollision das Bike

Dass sich ein Fahrer nach einer Kollision erst einmal sammeln und neu orientieren muss, ist nicht ungewöhnlich. Dass er das Rennen mit dem falschen Motorrad wiederaufnehmen will, kommt dann aber doch eher selten vor. Doch genau das ist beim Grand Prix der Moto3 in Austin Ivan Ortola passiert.

Kurz nach dem Start des Rennens auf dem Circuit of The Americas krachte es zwischen ihm und Stefano Nepa, der nicht mehr ausweichen konnte, nachdem Ortola direkt vor ihm gestürzt war. Beide rauschten in die asphaltierte Auslaufzone.

Während Ortolas Bike am Streckenrand liegen blieb, fuhr Nepas Motorrad führerlos weiter und machte schließlich an der Streckenbegrenzung Halt. Beide Piloten blieben zum Glück unverletzt, sodass Ortola direkt zu seinem Bike eilen wollte, um weiterzufahren - nur dass er dabei auf das falsche Bike zurannte.

Nepa lief Ortola direkt hinterher. Der saß bereits auf dessen Bike und versuchte, es wieder zum Laufen zu bringen. Als Nepa ihn auf das Missverständnis hinwies, machte Ortola schließlich kehrt und rannte zu seinem eigentlichen Motorrad.

Beide fuhren weiter, allerdings kam nur Nepa auf Platz 18 ins Ziel. Ortola stürzte im Rennverlauf ein zweites Mal und musste danach endgültig aufgeben.

Was die Verwechslung erklären könnte: Noch im Vorjahr waren Nepa und Ortola Teamkollegen im MTA-Team. Mit Beginn dieser Moto3-Saison wechselte Ortola dann ins MSI-Team. An die neuen Farben muss er sich aber wohl noch gewöhnen.

Das Moto3-Rennen in Austin entschied am Ende David Alonso mit einem souveränen Start-Ziel-Sieg für sich. Dahinter kam es zu einigen Stürzen und Kollisionen. Die Plätze zwei und drei entschieden sich im Fotofinish zwischen Daniel Holgado und Rookie Angel Piqueras, die im Ziel nur 13 Tausendstel trennten.

Der einzige Moto3-Fahrer aus dem deutschsprachigen Raum, Noah Dettwiler, beendete das Rennen auf dem 14. Rang und holte damit seine ersten WM-Punkte.

