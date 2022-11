Moto3 2023: Übersicht Fahrer, Teams und Fahrerwechsel

Audio-Player laden

Die Moto3-Klasse als Einstiegsklasse der Motorrad-Weltmeisterschaft wartet in der Saison 2023 mit 14 Teams auf. Das ist eines weniger als in der vergangenen Saison. Grund: Avintia (Esponsorama) hat den Betrieb eingestellt am Saisonende 2022 eingestellt. Rein vom Namen her verschwindet auch das Max Racing Team von Max Biaggi. Dafür aber hat Intact GP ab sofort ein Moto3-Team am Start. Dieses wird geleitet von Peter Öttl, der zuletzt Teamchef beim Max Racing Team war.

Im Starterfeld für die Moto3-Saison 2023 finden sich acht Fahrer, die innerhalb der Klasse das Team wechseln. Es sind Jaume Masia (von Ajo zu Leopard), Daniel Holgado (von Ajo zu Tech 3), Deniz Öncü (von Tech 3 zu Ajo), Ryusei Yamanaka (von MSI zu Aspar), Joel Kelso (von CIP zu Prüstel), Kaito Toba (von CIP zu SIC58), Lorenzo Fellon (von SIC58 zu CIP) und Matteo Bertelle (von Avintia zu Snipers).

Ein anderer steigt aus der Moto2-Klasse und fährt 2023 mal wieder Moto3: Romano Fenati. Während Fenati aber kein Moto3-Rookie ist, weil er in der kleinen WM-Klasse schon sage und schreibe neun Saisons (2012 bis 2017 und 2019 bis 2021) auf dem Buckel hat, gibt es sechs andere, die vor ihrer ersten vollen Moto3-Saison stehen.

Die sechs Rookies im Feld sind der aktuelle Rookies-Cup-Champion Jose Antonio Rueda (bei Ajo) sowie David Alonso (bei Aspar), Filippo Farioli (bei Tech 3), Collin Veijer (bei Intact), Syarifuddin Azman (bei MSI) und David Salvador (bei CIP). Der eine oder andere von ihnen hat in der Vergangenheit schon vereinzelte Moto3-Starts absolviert, aber noch keine volle Saison.

Ana Carrasco, die für das spanische Boe-Team fährt, ist weiterhin die einzige Frau im Feld. Fabrikate gibt es weiterhin fünf, nämlich CFMoto, GasGas, Honda, Husqvarna und KTM. Drei dieser fünf Hersteller rüsten jeweils nur ein Team aus: CFMoto (Prüstel), GasGas (Aspar) und Husqvarna (Intact). Der Großteil des Feldes setzt wie gehabt auf KTM oder auf Honda.

Teams und Fahrer für die Moto3-Saison 2023:

Aspar (GasGas): Ryusei Yamanaka, David Alonso *

Leopard (Honda): Tatsuki Suzuki, Jaume Masia

Intact (Husqvarna): Ayumu Sasaki, Collin Veijer *

Ajo (KTM): Deniz Öncü, Jose Antonio Rueda *

Tech 3 (KTM): Daniel Holgado, Filippo Farioli *

MSI (KTM): Diogo Moreira, Syarifuddin Azman *

Prüstel (CFMoto): Xavier Artigas, Joel Kelso

MTA (KTM): Stefano Nepa, Ivan Ortola

Snipers (Honda): Romano Fenati, Matteo Bertelle

CIP (KTM): Lorenzo Fellon, David Salvador *

SIC58 (Honda): Riccardo Rossi, Kaito Toba

Boe (KTM): David Munoz, Ana Carrasco

VisionTrack (Honda): Scott Ogden, Joshua Whatley

Asia (Honda): Mario Aji, Taiyo Furusato

* Rookie

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.