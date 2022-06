Moto3 Assen FT2: David Munoz bleibt im Nassen der Schnellste

Audio-Player laden

Zwei Trainings, zwei Bestzeiten: David Munoz (KTM) bleibt im nassen Assen am Freitag ungeschlagen. Der Moto3-Rookie toppte auch den Nachmittag mit einer Zeit von 1:49.491 Minuten und verwies Tatsuki Suzuki (Honda) auf Platz zwei. Ihm fehlten 0,181 Sekunden. Dritter wurde Ryusei Yamanaka (KTM).

Nach einem erneuten Schauer in der Mittagspause hatte der Regen zu Beginn des zweiten Trainings wieder nachgelassen. Mit 17 Grad war es etwas kühler als am Vormittag. Der Grip schien aber gut zu sein, denn schon früh unterbot die Mehrheit der Fahrer ihre Zeiten aus dem ersten Training, allen voran Munoz.

Wie schon am Vormittag setzte sich der Moto3-Rookie früh an die Spitze des Klassements, knackte als Erster die 1:52 Minuten und steigerte sich in seiner siebten Runde auf die erste 1:50er-Zeit. Doch auch die Konkurrenz wurde schneller und schneller.

Gut 15 Minuten vor dem Sessionende fiel die erste Zeit unter 1:50, aufgestellt von Tatsuki Suzuki. Eine halbe Sekunde trennte den Honda-Piloten vom nächsten Verfolger. In der Schlussphase schob sich das Feld dann aber doch noch etwas enger zusammen.

Munoz zog mit einer späten Steigerung wieder an Suzuki vorbei. Zusammen mit dem drittplatzierten Yamanaka und Scott Ogden (Honda) auf Platz vier bleiben sie als Einzige unter 1:50 Minuten. Andrea Migno (Honda) komplettierte die Top 5, hatte aber bereits 0,579 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.

Carlos Tatay (CFMoto) führte als Sechster die zweite Hälfte der Top 10 an. Dahinter reihten sich Lorenzo Fellon, Riccardo Rossi (beide Honda), Deniz Öncü und Jaume Masia (beide KTM) ein. Bester Husqvarna-Pilot wurde John McPhee als Elfter.

Sachsenring-Sieger Izan Guevara (GasGas) beendete den Trainingsfreitag auf Platz zwölf. Teamkollege und WM-Leader Sergio Garcia wurde Vierzehnter. Dennis Foggia (Honda) kam auf nasser Strecke nicht über Platz 21 hinaus. Für den einzigen Crash sorgte Elia Bartolini (KTM), der in der Zielkurve spät stürzte.

