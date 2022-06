Moto3 Barcelona FT1: Izan Guevara mit erster Bestzeit

Audio-Player laden

Izan Guevara hat das erste Freie Training der Moto3 zum Grand Prix von Katalonien für sich entschieden. Der GasGas-Pilot toppte die sonnige Session mit einer Bestzeit von 1:48.675 Minuten und hatte 0,195 Sekunden Vorsprung auf seinen nächsten Verfolger Daniel Holgado (KTM). Dennis Foggia (Honda) wurde Dritter.

Jaume Masia (KTM) war als Vierter der letzte Fahrer mit einer 1:48er-Zeit. Hinter ihrem reihten sich die beiden Honda-Piloten Tatsuki Suzuki und Andrea Migno ein, dem eine halbe Sekunde auf die Spitze fehlte. WM-Leader Sergio Garcia (GasGas) belegte Rang sieben.

Die restlichen Top-10-Plätze gingen an Carlos Tatay (CFMoto), David Munoz und Kaito Toba (beide KTM). Die schnellsten zehn Fahrer trennten 0,841 Sekunden.

Zwei Fahrer stürzten im Verlauf des Trainings: Tatay ging früh in Kurve 5 zu Boden. Gegen Ende der Session hatte Deniz Öncü (KTM) einen Crash in Kurve 1. Beide blieben unverletzt. Öncü beendete die Session als 16. mit einem Rückstand von 1,244 Sekunden.

Zwei Stammfahrer fehlen in Barcelona. Ayumu Sasaki (Husqvarna) stürzte in Mugello schwer und brach sich das Schlüsselbein. Er wird von David Salvador ersetzt. Alberto Surra (Honda) muss verletzungsbedingt bereits seit Längerem pausieren. Für ihn springt an diesem Wochenende der Rookie Marcos Uriarte ein.

Diogo Moreira brach sich in Mugello vor einer Woche das Handgelenk, fuhr im ersten Training aber mit. Allerdings drehte KTM-Pilot nur sechs Runden - und damit bis zu zehn weniger als die Konkurrenz - und landete mit sattem Rückstand nur auf Platz 29.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.