Moto3 Barcelona FT2: Izan Guevara bleibt am Freitag vorn Izan Guevara behauptet in Barcelona die Freitagsbestzeit der Moto3 - Nicht alle verbessern ihre Zeiten am Nachmittag - Diogo Moreira zieht verletzt zurück

Autor: Juliane Ziegengeist Audio-Player laden Wie schon am Vormittag hat Izan Guevara auch im zweiten Freien Training der Moto3 in Barcelona die Nase vorn. Mit einer Sessionbestzeit von 1:48.979 Minuten war der GasGas-Pilot allerdings drei Zehntel langsamer als im ersten Training. Bei Außentemperaturen von bis zu 30 Grad gelang nur etwa der Hälfte des Feldes eine Verbesserung gegenüber dem Vormittagstraining. Die beiden Leopard-Honda-Piloten Dennis Foggia und Tatsuki Suzuki beendeten die Session auf den Plätzen zwei und drei, wobei die Top 3 gerade einmal 65 Tausendstel trennten. Im kombinierten Tagesergebnis ist Foggia Dritter hinter Guevara und Daniel Holgado (KTM). Suzuki belegt Rang fünf hinter Jaume Masia (KTM). Ryusei Yamanaka (KTM) konnte sich auf Platz sechs verbessern. Andrea Migno (Honda), Kaito Toba (KTM), Sergio Garcia (GasGas) und Deniz Öncü (KTM) runden die Top 10 ab. Nach jetzigem Stand würden auf den Plätzen elf bis 14 auch Ivan Ortola (KTM), Carlos Tatay (CFMoto), David Munoz (KTM) und Riccardo Rossi (Honda) direkt in Q2 einziehen. Suzuki sorgte in Kurve 5 für den einzigen Sturz des Nachmittagstrainings, während Josh Whatley seine Honda mit gerissener Kette abstellen musste. Diogo Moreira (KTM) fuhr nicht mehr mit. Nach dem ersten Training wurde sein angeschlagenes Handgelenk noch einmal gecheckt. Den Rest des Wochenendes setzt er aus.