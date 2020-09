Moto3 Barcelona FT3: Bestzeit für Arbolino, WM-Anwärter müssen ins Q1

Im dritten Freien Training der Moto3-Klasse für den Grand Prix von Katalonien entwickelte sich die gewohnt spannende Zeitenjagd. Schließlich fuhr Tony Arbolino (Honda) mit 1:48.635 Minuten die schnellste Zeit des Wochenendes auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya. 20 Fahrer befanden sich in einer Sekunde.

Die große Überraschung betraf die beiden WM-Kontrahenten. Weder Albert Arenas (KTM) noch Ai Ogura (Honda) schafften es in die Top 14. Somit müssen beide zu Mittag in Q1 antreten. Auch John McPhee (Honda), der WM-Dritter ist, schaffte es nicht direkt ins Q2.

Am Morgen schien die Sonne über Barcelona, aber mit 13 Grad Celsius Lufttemperatur war es relativ kühl. Zudem hat der Asphalt nicht viel Grip. Das sorgte für einige Stürze, vor allem in Linkskurven.

Alonso Lopez (Husqvarna) und Davide Pizzoli (KTM) gingen in Kurve 2 zu Boden. In Kurve 5 erwischte es Sergio Garcia (Honda), Ayumu Sasaki (KTM) und Raul Fernandez (KTM). Jose Julian Garcia (Honda), der den verletzten Tatsuki Suzuki ersetzt, ging in Kurve 9 zu Boden.

Erster Verfolger von Arbolino im Gesamtergebnis war Misano-Sieger Romano Fenati (Husqvarna). Anschließend folgten wieder vier Honda-Fahrer: Jaume Masia, Sergio Garcia, Gabriel Rodrigo und Dennis Foggia.

Erst auf Position sieben war mit Andrea Migno der erste KTM-Fahrer zu finden. Fernandez verbesserte seine Zeit nach dem Crash ebenfalls, aber für den Spanier wurde es nur Rang acht. Die Top 10 komplettierten Kaito Toba und Darryn Binder (beide KTM).

Mit zwei Sekunden Rückstand belegte der Österreicher Maximilian Kofler (KTM) das Training auf dem 31. und letzten Platz.

Das Moto3-Qualifying beginnt um 12:35 Uhr.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Tony Arbolino (Honda)

Romano Fenati (Husqvarna)

Jaume Masia (Honda)

Sergio Garcia (Honda)

Gabriel Rodrigo (Honda)

Dennis Foggia (Honda)

Andrea Migno (KTM)

Raul Fernandez (KTM)

Kaito Toba (KTM)

Darryn Binder (KTM)

Celestino Vietti (KTM)

Ayumu Sasaki (KTM)

Jeremy Alcoba (Honda)

Filip Salac (Honda)

