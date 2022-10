Moto3 Buriram FT3 2022: Dennis Foggia mit Bestzeit, GasGas-Duo in Q1

Audio-Player laden

Dennis Foggia stellte im dritten Freien Moto3-Training für den Grand Prix von Thailand die Bestzeit auf. Der Honda-Fahrer war auf dem Buriram-International-Circuit um 0,226 Sekunden schneller als Ayumu Sasaki (Husqvarna). Die WM-Konkurrenten Izan Guevara und Sergio Garcia (beide GasGas) schafften es nicht in die Top 14.

Nach den Wetterkapriolen am Freitag präsentierte sich Thailand am Samstagmorgen von seiner schönen Seite. Es war trocken, die Sonne schien und es wurden 26 Grad Celsius Lufttemperatur gemessen. Somit waren es die besten Bedingungen am bisherigen Wochenende.

Garcia hatte in seiner Aufwärmrunde ein Problem mit seiner Bremse. Die Aspar-Mechaniker brachten seine GasGas bei einem Boxenstopp rasch in Ordnung. Rookie Daniel Holgado stürzte in Kurve 9 von seiner KTM.

Und Rookie Nicola Fabio Carraro (KTM) rutschte in der Zielkurve aus. Auch er konnte weiterfahren. Es herrschte generell viel Fahrbetrieb. Die Fahrer nutzen die optimalen Bedingungen, um einen guten Rhythmus aufzubauen.

Die Rundenzeiten waren von Beginn an schneller als am Freitag. Zum Schluss gab es die üblichen Wartespielchen. Es bildete sich auch ein Zug mit mehr als zehn Fahrern. Guevara entschied sich dazu, seinen Angriff ohne Windschatten zu starten.

Guevara musste aber beide Runden abbrechen und verpasste als 18. den Q2-Einzug. Aber sein Teamkollege Garcia machte es auch nicht besser. Er landete nur auf dem 23. Platz. Damit sind beide WM-Konkurrenten am Nachmittag in Q1.

Besser machte es Foggia. Der Italiener sicherte sich mit 1:42.084 Minuten die Bestzeit. Zwei Zehntel dahinter reihte sich Sasaki ein. Foggia und Sasaki sind in der WM-Wertung die Verfolger des GasGas-Duos.

Die Top 5 rundeten Stefano Nepa (KTM), Jaume Masia (KTM) und Kaito Toba (KTM) ab. Die Plätze sechs bis zehn gingen an Tatsuki Suzuki (Honda), Holgado, Riccardo Rossi (Honda), John McPhee (Husqvarna) und Deniz Öncü (KTM).

Die beiden Fahrer von PrüstelGP, Xavier Artigas und Carlos Tatay (CFMoto), verpassten ebenfalls den direkten Q2-Einzug.

Das Moto3-Qualifying beginnt um 07:35 Uhr MESZ.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Dennis Foggia (Honda)

Ayumu Sasaki (Husqvarna)

Stefano Nepa (KTM)

Jaume Masia (KTM)

Kaito Toba (KTM)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Daniel Holgado (KTM)

Riccardo Rossi (Honda)

John McPhee (Husqvarna)

Deniz Öncü (KTM)

Andrea Migno (Honda)

Ryusei Yamanaka (KTM)

Diogo Moreira (KTM)

Joel Kelso (KTM)

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.