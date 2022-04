Moto3 FT1 Jerez: Öncü mit erster Bestzeit, große Abstände im Feld

Audio-Player laden

KTM-Pilot Deniz Öncü hat sich im ersten Freien Training der Moto3 in Jerez die Bestzeit gesichert. Mit 1:47.888 Minuten distanzierte er den nächsten Verfolger Ayumu Sasaki (Husqvarna) um 0,319 Sekunden. Sergio Garcia (GasGas) wurde Dritter.

Das erste Training des Tages startete bei sonnigen und trockenen Bedingungen. Vereinzelt waren auf dem Asphalt aber noch feuchte Stellen vom Regen am Vortag zu finden.

Öncü gab das frühe Tempo vor, wurde nach sechs Runden aber von Garcia von der Spitze verdrängt, der diese bis wenige Minuten vor dem Ende der Session behauptete. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal schneller und Öncü holte sich die Führung zurück. Auch Sasaki ging noch an Garcia vorbei.

Öncü war letztlich der einzige Fahrer, der unter 1:48 Minuten blieb. Vom Streckenrekord von 1:44.988 Minuten lag aber auch er noch einige Sekunden entfernt. Die Abstände im Feld fielen recht groß aus: Nur sechs Fahrer lagen innerhalb einer Sekunde.

Zu ihnen zählten neben den Top 3 noch Carlos Tatay (CFMoto), Izan Guevara (GasGas) und Dennis Foggia (Honda) auf den Plätzen vier bis sechs. Jaume Masia (KTM) wurde Siebter. Dahinter komplettierten Kaito Toba (KTM), Gerard Riu Male (KTM) und Tatsuki Suzuki (Honda) die Top 10, die 1,408 Sekunde trennten.

Suzuki war einer von zwei Sturzpiloten in der Session. Er rutschte in Kurve 6 aus, blieb aber unverletzt und konnte weiterfahren. Josh Whatley hatte in Kurve 13 einen Highsider und beendete das Training infolgedessen abgeschlagen auf dem letzten Platz.

