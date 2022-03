Moto3 FT1 Katar: Dennis Foggia dominiert im ersten Training

Audio-Player laden

Dennis Foggia erwies sich beim Trainingsauftakt der Moto3 in Katar als Maß der Dinge: Der Honda-Pilot führte die Session mit einer Zeit von 2:05.414 Minuten klar an. Sein Vorsprung auf Honda-Markenkollege Andrea Migno auf Platz zwei lag bei 0,970 Sekunden. Dritter wurde Carlos Tatay (CFMoto).

An die absoluten Topzeiten war im ersten Training zunächst nicht zu denken. Dafür war die Strecke noch zu schmutzig. Die Ideallinie musste erst "sauber" gefahren werden. Der offizielle Moto3-Streckenrekord liegt in Losail bei 2:04.075 Minuten. Damit fuhr Darryn Binder in der vergangenen Saison auf die Pole.

Im Klassement übernahm Foggia früh mit einer hohen 2:06er-Zeit die Spitzen und behielt lange die Oberhand, geriet in den Schlussminuten aber durch gleich mehrere Zeitattacken unter Druck. Sowohl Tatay als auch Migno zogen an ihm vorbei, am Ende setzte sich Foggia aber doch deutlich gegen die beiden durch.

Der Honda-Pilot blieb als einziger Fahrer im Feld unter 2:06 Minuten und legte damit fast eine Sekunde zwischen sich und den nächsten Verfolger. Hinter Migno und Tatay reihte sich Foggias neuer Teamkollege Tatsuki Suzuki als Vierter ein. Er war knapp anderthalb Sekunden langsamer als der Spitzenreiter.

Die Top 10 komplettierten Riccardo Rossi, Alberto Surra, Lorenzo Fellon (alle Honda), Jaume Masia, Daniel Holgado und Kaito Toba (alle KTM), der bereits 1,843 Sekunden Rückstand hatte. Die einzige Frau im Feld, Ana Carrasco (KTM), landete in der Auftaktsession auf Platz 27. Ihr fehlten 4,587 Sekunden.

Große technische Neuerungen gibt es in der kleinsten WM-Klasse in diesem Jahr nicht. Dunlop stellt den Teams zwei neue Vorderreifen in den Mischungen medium (M3) und hart (H3) zur Verfügung. Der Reifenhersteller hat die Karkasse überarbeitet. Sie soll für mehr Stabilität und Präzision sorgen.

Insgesamt 30 Fahrer gegen in dieser Saison in der Moto3 an den Start. In Losail fehlen zwei Rookies: David Munoz (KTM) ist mit 15 Jahren noch zu jung. Er wird vorerst von Gerard Riu Male ersetzt. Taiyo Furusato (Honda) muss verletzungsbedingt pausieren. Für den Japaner gibt es zunächst keinen Ersatz.

