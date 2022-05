Moto3 FT1 Le Mans 2022: Dennis Foggia meldet sich mit Bestzeit zurück

Audio-Player laden

Moto3-Vizeweltmeister Dennis Foggia (Honda) stellte im ersten Freien Training für den Grand Prix von Frankreich die Bestzeit auf. Nachdem Foggia zuletzt in Jerez keinen WM-Punkt gesammelt hat, startete der Italiener nun auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans mit 1:42.184 Minuten als Schnellster ins Rennwochenende.

John McPhee gab an diesem Wochenende sein Comeback. Der Routinier hat sich nach dem Saisonauftakt in Katar bei einem Trainingsunfall zwei Rückenwirbel verletzt und musste lange pausieren. Nun war der Schotte zurück im Husqvarna-Team.

Im Snipers-Team sprang diesmal Jose Rueda für den immer noch verletzten Alberto Surra ein. Es ist der zweite Grand Prix des Spaniers, denn im Vorjahr ist er auch schon beim Saisonfinale in Valencia dabei gewesen.

Am Vormittag schien die Sonne, aber mit nur etwas mehr als elf Grad Celsius war es noch kühl. Regen ist für den Freitag nicht vorhergesagt. Die Fahrer drehten fleißig ihre Runden, denn trockene Trainings waren in Le Mans in der jüngeren Vergangenheit eine Seltenheit.

Für Honda war es insgesamt ein guter Auftakt ins Wochenende. Fahrer der japanischen Marke belegten die ersten drei Plätze. Das Leopard-Team war an der Spitze. Foggia war um 0,277 Sekunden schneller als Tatsuki Suzuki. Routinier Andrea Migno reihte sich als Dritter ein.

Das starke GasGas-Team war mit Izan Guevara als Vierter im Spitzenfeld zu finden. Sein Teamkollege Sergio Garcia, der die WM-Wertung anführt, hatte eine knappe Sekunde Rückstand. Das bedeutete Platz zwölf.

Ryusei Yamanaka (KTM) belegte Rang fünf, gefolgt von Jaume Masia (KTM), Riccardo Rossi (Honda), Daniel Holgado (KTM), Diogo Moreira (KTM) und Carlos Tatay (CFMoto). Für den einzigen Zwischenfall der Session sorgte Kaito Toba (KTM) mit einem Sturz in Kurve 8.

Das zweite Moto3-Training beginnt um 13:15 Uhr.

