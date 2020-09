Moto3 FT1 Misano 2: Raul Fernandez beginnt wieder mit Bestzeit

An diesem Wochenende wird zum zweiten Mal auf dem Misano-World-Circuit in Italien gefahren. Freitagvormittag eröffnete die Moto3-Klasse den Grand Prix der Emilia Romagna. Mit 1:41.962 Minuten stellte Raul Fernandez (KTM) die Bestzeit auf.

Diese Runde war schneller als alle Moto3-Runden am vergangenen Wochenende. Fernandez hatte vergangenes Wochenende schon die Trainings dominiert, wurde dann aber im Rennen in einen Unfall verwickelt.

Mit 0,164 Sekunden Rückstand folgte Jeremy Alcoba (Honda) auf dem zweiten Platz. Dahinter komplettierten Dennis Foggia (Honda), Gabriel Rodrigo (Honda) und Andrea Migno (KTM) die Top 5. Insgesamt befanden sich 19 Fahrer in einer Sekunde.

Acht Fahrer durften erst mit einigen Minuten Verspätung ins Training eingreifen, weil sie sich am vergangenen Wochenende im dritten Training "nicht verantwortungsvoll" verhalten haben und gebummelt sind. Weitere Fahrer müssen zu Beginn von FT2 und FT3 aussetzen.

Unter den in FT1 bestraften Fahrern war auch Maximilian Kofler (KTM). Als der Österreicher dann auf der Strecke war, belegte er mit 1,7 Sekunden Rückstand Platz 29. 31 Fahrer sind an diesem Wochenende in der Moto3-Klasse dabei.

Den ersten Sturz fabrizierte Deniz Öncü (KTM) gleich in seiner Aufwärmrunde. Für den Türken war es kein gutes Training. Nachdem die Tech-3-Mannschaft das Motorrad repariert hatte, fuhr Öncü wieder auf die Strecke. Dann stürzte er erneut. Diesmal in Kurve 6.

Auch Tatsuki Suzuki (Honda) hatte in Kurve 4 einen Sturz. WM-Leader Albert Arenas (KTM) beendete die Session an der achten Stelle. Und John McPhee (Honda), der Sieger vom vergangenen Sonntag, klassierte sich als 20.

Das zweite Training der Moto3-Klasse beginnt um 13:15 Uhr.

