Moto3 FT1 Sepang: Dennis Foggia mit erster Bestzeit

Dennis Foggia hat der erste Freie Training der Moto3 in Sepang als Schnellster beendet. Der Honda-Pilot fuhr mit 2:12.226 Minuten die Bestzeit und setzte sich gegen Ayumu Sasaki (Husqvarna) und Jaume Masia (KTM) durch.

Schon am Morgen herrschten mit 26 Grad gewohnt schwüle Temperaturen in Sepang. Für die meisten Fahrer war es der erste Kontakt mit der Strecke seit 2019, als hier zum letzten Mal ein Grand Prix stattgefunden hat. Anders als in der MotoGP wird in den kleinen Klassen nicht in Sepang getestet.

Viele Piloten suchten sich auf der 5,5 Kilometer langen Runde in Sepang eine Referenz, auch um auf den beiden Geraden vom Windschatteneffekt zu profitieren. Die Topzeiten fielen wie so oft in der Schlussphase des 40-minütigen Trainings.

Am Ende setzte sich mit Foggia ein Routinier. Er führte die Session bereits zur Halbzeit an und verbesserte sich zum Schluss erneut, um die Führung zu behaupten. Von Sasaki trennten ihn allerdings nur 70 Tausendstel. Masia hatte auf dem dritten Platz hingegen schon 0,625 Sekunden Rückstand.

Riccardo Rossi (Honda) und der frisch gebackene Moto3-Champion aus Phillip Island Izan Guevara rundeten die Top 5 ab. Die Teamkollegen Diogo Moreira, Ryusei Yamanaka sowie Daniel Holgado (alle KTM), Sergio Garcia (GasGas) und Syarifuddin Azman (Honda) folgten auf den Plätzen sechs bis zehn.

Azman ist an diesem Wochenende mit einer Wildcard unterwegs. Für den jungen Malaien ist es der vierte Einsatz der Saison nach Jerez, Le Mans und Barcelona.

