Moto3 FT2 Jerez: Guevara am Freitag vorn - Garcia mit zwei Stürzen

Audio-Player laden

Izan Guevara hat den Trainingsfreitag der Moto3 in Jerez als Schnellster beendet. Der GasGas-Pilot führte das zweite Freie Training die meiste Zeit an und markierte am Ende eine Bestmarke von 1:46.341 Minuten. Ayumu Sasaki (Husqvarna) wurde Zweiter, Jauma Masia (KTM) folgte an dritter Stelle.

Bei perfekten Bedingungen - trockener Strecke und höheren Temperaturen als am Vormittag - war die große Mehrheit des Feldes bereits auf den ersten Runden schneller als im ersten Freien Training. Guevara setzte sich früh an die Spitze.

Zwischenzeitlich gab er diese kurz an Sasaki ab, ging aber wenig später wieder vorbei und behauptete die Führung bis zur karierten Flagge. Masia trennten nur sechs Hundertstel von Sasaki. Die Top 3 lag innerhalb von zwei Zehntelsekunden.

Carlos Tatay (CFMoto) lag an vierter Stelle 0,326 Sekunden zurück. Deniz Öncü (KTM), am Vormittag Schnellster, wurde diesmal Fünfter. David Salvador (Husqvarna), Scott Odgen (Honda), Ivan Ortola, Diogo Moreira (beide KTM) und Andrea Migno (Honda) komplettierten die Top 10, die 0,762 Sekunden trennten.

WM-Leader Sergio (GasGas) ging im Verlauf der Session zweimal zu Boden und landete auf Rang elf. Die restlichen Plätzen für den vorläufigen Direkteinzug in Q2 sicherten sich Riccardo Rossi, Dennis Foggia und Tatsuki Suzuki (alle Honda). Suzuki war auch der letzte Fahrer im Abstand von einer Sekunde zur Spitze.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.