Moto3 FT2 Le Mans 2022: Dennis Foggia dominiert, Sergio Garcia stürzt

Nach dem Rückschlag in Jerez bestimmte Dennis Foggia (Honda) den Trainingstag für den Grand Prix von Frankreich. Der Italiener fuhr auf dem Bugatti-Circuit in Le Mans 1:41.680 Minuten und hatte eine halbe Sekunde Vorsprung auf den Rest des Feldes. Schwieriges Training für WM-Leader Sergio Garcia (GasGas).

Gleich zu Trainingsbeginn stürzte Garcia in seiner Aufwärmrunde in Kurve 10. Nach dem Richtungswechsel in "Chemin aux Boeufs" flog der WM-Führende beim Beschleunigen per Highsider ab. Garcia humpelte davon, hatte sich aber nicht verletzt.

Garcia konnte seine GasGas selbst zurück an die Box fahren. Momente später flog an dieser Stelle auch Diogo Moreira (KTM) ab. Beide verloren dadurch wertvolle Trainingszeit. Und auch Deniz Öncü (KTM) ging in der Anfangsphase in "Garage Vert" (Kurve 8) zu Boden. Ein harmloser Ausrutscher.

Es ging turbulent weiter. Nach nicht einmal zehn Minuten lagen Gerard Riu Male (KTM) und Taiyo Furusato (Honda) in Sektor zwei im Kiesbett der Museum-Kurve. Beide waren gleich wieder auf ihren Beinen. Es war keine Kollision, sondern beide sind unmittelbar hintereinander gestürzt.

Lokalmatador Lorenzo Fellon (Honda) hatte in seinem ersten Run in der Dunlop-Schikane ebenfalls einen Highsider. Im weiteren Trainingsverlauf stürzte an der gleichen Stelle auch sein SIC58-Teamkollege Riccardo Rossi.

Nach dieser turbulenten Anfangsphase beruhigte sich das Training. Die Fahrer spulten ihr Programm ab. Nur wenige unterboten ihre Vormittagszeiten. Erst in der Schlussphase wurde es wieder hektisch, als alle auf Zeitenjagd gingen und viele einen Windschatten suchten.

Vizeweltmeister Foggia setzte seinen starken Freitag fort. Nach der Bestzeit in FT1 überzeugte er auch am Nachmittag mit konstant guten Rundenzeiten. Am Ende war der Italiener um eine knappe halbe Sekunde schneller als Izan Guevara (GasGas).

Leopard war mit beiden Fahrern im Spitzenfeld. Foggias Teamkollege Tatsuki Suzuki beendete den Tag als Dritter. PrüstelGP eroberte mit Carlos Tatay (CFMoto) den vierten Platz. Jaume Masia (KTM) komplettierte die Top 5.

Die Plätze sechs bis zehn gingen an Andrea Migno (Honda), Elia Bartolini (KTM), Yamanaka, Rossi und Ayumu Sasaki (Husqvarna). Die weiteren vorläufigen Q2-Plätze hielten Stand Freitag noch John McPhee (Husqvarna), Daniel Holgado (KTM), Öncü und Moreira.

WM-Leader Garcia drehte nach seinem frühen Crash noch 13 Runden. Aber mit 1,3 Sekunden Rückstand landete der Spanier nur auf Platz 16. Damit wäre der GasGas-Fahrer nicht direkt für Q2 qualifiziert.

Das dritte Training beginnt am Samstag um 09:00 Uhr. Ab 12:35 Uhr steht das Qualifying der kleinsten Klasse auf dem Programm.

