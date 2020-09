Moto3 FT2 Misano 2: Jaume Masia unterbietet Rundenrekord

Das zweite Wochenende auf dem Misano-World-Circuit in Italien brachte am ersten Trainingstag schnellere Rundenzeiten. Jaume Masia (Honda) stellte in FT2 mit 1:41.663 Minuten Bestzeit auf. Damit unterbot der Spanier den Moto3-Rundenrekord von Jorge Martin aus dem Jahr 2018.

Bei Temperaturen um die 27 Grad Celsius dauerte es lange, bis mehrere Fahrer ihre Vormittagszeiten unterboten. Im Laufe der Session verzeichneten Masia, Raul Fernandez (KTM), Gabriel Rodrigo (Honda) und Andrea Migno (KTM) Stürze.

Zwölf Fahrer durften zu Beginn des zweiten Trainings erst verspätet auf die Strecke gehen, weil sie eine Strafe vom vergangenen Wochenende absitzen mussten. Darunter war diesmal auch WM-Leader Albert Arenas (KTM).

In den Schlussminuten entwickelte sich die gewohnte Zeitenjagd. Bei vielen Fahrern leuchteten rote Sektorzeiten auf. Fernandez konnte sich nach seinem Crash nicht mehr verbessern. Mit seiner FT1-Bestzeit hielt der Spanier Platz zwei im Gesamtergebnis.

Auf den weiteren Positionen folgten Celestino Vietti (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda) und Migno. Jeremy Alcoba (Honda) behauptete mit seiner Vormittagszeit Rang fünf. Die Top 10 komplettierten Filip Salac (Honda), Dennis Foggia (Honda), Rodrigo und Stefano Nepa (KTM).

Moto3-Ergebnisse Misano 2

Stand Freitag wären auch noch Ayumu Sasaki (KTM), Arenas, Tony Arbolino (Honda) und Kaito Toba (KTM) direkt für Q2 qualifiziert. John McPhee (Honda), der Sieger vom vergangenen Sonntag, klassierte sich im Gesamtergebnis nur an der 15. Stelle.

Die Zeitabstände waren aber wieder extrem eng. 23 Fahrer befanden sich in einer Sekunde. Maximilian Kofler (KTM) fehlten 1,2 Sekunden auf die Spitze. Das bedeutete für den Österreicher Platz 28.

Die Moto3-Klasse ist am Samstag ab 09:00 Uhr für das dritte Freie Training wieder auf der Strecke.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.