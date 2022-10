Moto3 FT2 Phillip Island: Sasaki am Freitag Schnellster - Guevara Vierter Ayumu Sasaki und Tatsuki Suzuki sorgen am Freitag für eine japanische Doppelspitze in der Moto3 - Späte Zeitenjagd auf abtrocknender Strecke

Husqvarna-Pilot Ayumu Sasaki hat den Trainingsfreitag der Moto3 auf Phillip Island als Schnellster beendet. Der Japaner fuhr auf abtrocknender Strecke mit 1:37.797 Minuten die Bestzeit vor Tatsuki Suzuki (Honda), der für eine japanische Doppelführung sorgte. Rookie Diogo Moreira (KTM) wurde Dritter. Die Session startete auf feuchter Strecke, nachdem es in der Mittagspause geregnet hatte. Die meisten Fahrer, die gleich zu Beginn ausrückten, wählten deshalb Regenreifen. Einige blieben an der Box und warteten ab, denn unter diesen Bedingungen waren ohnehin keine Steigerungen der Vormittagszeiten möglich. Nach und nach versuchten es immer mehr Fahrer mit Slicks, während die Strecke abtrocknete. Einmal auf Trockenreifen unterwegs, brauchte Sergio Garcia (GasGas) nicht lange, um auf Tempo zu kommen, und steigerte die Bestzeit zunächst auf 1:39.401 Minuten. Damit war er fast vier Zehntel schneller als Moreira, der das erste Freie Training angeführt hatte. Doch auch das übrige Feld konnte sich im restlichen Verlauf der Session steigern. So wurde Garcia in der umkämpften Schlussphase noch bis auf Platz fünf zurückgeworfen. Sasaki verdrängte Suzuki im letzten Umlauf noch von der Spitze, um sich die Freitagsbestzeit zu holen. Knapp zwei Zehntel trennten die beiden. Moreira unterstrich seine Form einmal mehr und wurde starker Dritter. WM-Leader Izan Guevara (GasGas) schob sich zum Schluss auf Platz vier, hatte aber schon 0,533 Sekunden Rückstand. Hinter Garcia reihten sich Dennis Foggia, Andrea Migno (beide Honda), Stefano Nepa, Jaume Maisa und Adrian Fernandez (alle KTM) ein. Die letzten Plätze für den Q2-Direkteinzug gingen vorläufig an John McPhee (Husqvarna), Joel Kelso (KTM), Scott Ogden (Honda) und Kaito Toba (KTM). Deniz Öncü (KTM) wäre als 16. aktuell nicht direkt weiter, ebenso wie Daniel Holgado auf Platz 19. Er sorgte für einen der wenigen Stürze an diesem Nachmittag.