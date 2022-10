Moto3 FT2 Sepang: Dennis Foggia bleibt Schnellster Dennis Foggia hat in Sepang den perfekten Freitag und führt beide Moto3-Trainings an - Einige Ausrutscher am Nachmittag, auch von Weltmeister Izan Guevara

Dennis Foggia hat nach dem ersten auch das zweite Freie Training der Moto3 in Sepang getoppt. Diesmal fuhr der Honda-Pilot mit 2:12.348 Minuten die Bestzeit. Die Rookies David Munoz und Ivan Ortola (beide KTM) belegten die Plätze zwei und drei. Insgesamt blieb die Session langsamer als am Morgen. Am Nachmittag kletterten die Temperaturen in Malaysia noch einmal nach oben. Die Piloten rückten bei knapp 30 Grad Lufttemperatur aus. Der Asphalt hatte 54 Grad. Gleich zu Beginn kam es zu einer Reihe von Stürzen. Erst erwischte es Carlos Tatay (CFMoto) in Kurve 14. Kurz darauf gingen auch Riccardo Rossi (Honda), Ryusei Yamanaka (Honda) und John McPhee (Husqvarna) zu Boden. Es waren aber nur harmlose Ausrutscher. Eine Handvoll Fahrer konnte ihre Zeiten vom Morgen bereits auf den ersten Runden steigern. Doch die FT1-Bestzeit von Foggia blieb unangetastet. Auch der Honda-Pilot selbst war 0,112 Sekunden langsamer als am Vormittag. Damit war ihm die Führung im zweiten Freien Training aber dennoch sicher. Im Gesamtklassement beider Sessions liegt er mit einer Zeit von 2:12.226 Minuten weiterhin vorn. Ayumu Sasaki (Husqvarna) ist sein erster Verfolger. Munoz belegt Rang drei, gefolgt von Jaume Masia (KTM) und dem am Nachmittag gestürzten Rossi. Ivan Ortola (KTM) verbesserte sich mit seiner FT2-Zeit auf Platz sechs in der Freitagswertung. Sein Teamkollege Stefano Nepa, Weltmeister Izan Guevara (GasGas), Tatsuki Suzuki und Andrea Migno (beide Honda) komplettierten die Top 10. Guevara stürzte im Verlauf der Session in Kurve 9, ebenso wie Daniel Holgado (KTM) und Taiyo Furusato (Honda). Alle blieben unverletzt. Die letzten Direktplätze für den Einzug in Q2 gingen nach jetzigem Stand an Diogo Moreira, Ryusei Yamanaka (beide KTM), den gestürzten Holgado sowie Sergio Garcia (GasGas).