Moto3 FT2 Valencia 2022: Leopard-Doppelspitze vor Weltmeister Guevara

Das Leopard-Honda-Team setzte sich im zweiten Moto3-Training beim Saisonfinale in Valencia (Spanien) an die Spitze. Tatsuki Suzuki fuhr hauchdünn vor Dennis Foggia die schnellste Runde. Mit seiner Vormittagszeit beendete Weltmeister Izan Guevara (GasGas) den Freitag als Dritter.

Im Vormittagstraining war Diogo Moreira (KTM) bei gelber Flagge gestürzt. Dafür erhielt er eine Strafe und muss im Rennen eine Long-Lap-Penalty fahren. Moreira führt die Rookie-Wertung vor Daniel Holgado (KTM) und David Munoz (KTM) an.

Auch am Nachmittag schien die Sonne über dem Circuit-Ricardo-Tormo, aber es wehte ein starker Wind. Nach zehn Minuten flog Alberto Surra am Ausgang der Zielkurve per Highsider von seiner Honda. Alle nachfolgenden Fahrer wichen aus.

Anschließend kam es zu einem Crash zwischen Riccardo Rossi (Honda) und Wildcard-Starter Filippo Farioli (GasGas). Beide lagen in Kurve 5 im Kiesbett, waren aber auch unverletzt und standen gleich wieder auf ihren Beinen.

Munoz hatte in Kurve 14 auch noch seinen zweiten Sturz des Tages. Da die meisten Fahrer mit den gebrauchten Reifen vom Vormittag fuhren, wurden im Spitzenfeld die FT1-Zeiten lange nicht erreicht.

Am Ende der Session gab es die üblichen Qualifying-Versuche. Ayumu Sasaki (Husqvarna) stürzte bei seinem Angriff in Kurve 6. Besser machte es sein japanischer Landsmann Sasaki. Der Honda-Fahrer fuhr mit 1:39.467 Minuten die schnellste Zeit.

Foggia sorgte für eine Leopard-Doppelführung. Mit seiner FT1-Zeit beendete Weltmeister Guevara den Freitag als Dritter. Die Zeitabstände im Feld waren wieder sehr gering. PrüstelGP war mit Carlos Tatay (CFMoto) als Vierter im Spitzenfeld dabei.

Auch Moreira verbesserte seine Vormittagszeit nicht, verteidigte aber Platz fünf. Dahinter sortierten sich Sergio Garcia (GasGas), David Salvador (KTM), Xavier Artigas (CFMoto), Holgado und Sasaki ein.

Die weiteren vorläufigen Q2-Plätze sicherten sich Deniz Öncü (KTM), Ryusei Yamanaka (KTM), John McPhee (Husqvarna) und Munoz.

Das dritte Moto3-Training beginnt am Samstag um 09:00 Uhr. Ab 12:35 Uhr findet das letzte Qualifying des Jahres statt.

