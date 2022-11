Moto3 FT3 Valencia 2022: Bestzeit Yamanaka, Sasaki nach Sturz in Q1

Audio-Player laden

Ryusei Yamanaka (KTM) sicherte sich im dritten Moto3-Training beim Saisonfinale in Valencia (Spanien) die Bestzeit. Ayumu Sasaki (Husqvarna) verpasste durch einen Sturz einen Platz in Q2. Kollision zwischen Kaito Toba und Jaume Masia (KTM).

Samstagmorgen war es im Vergleich zum Vortag deutlich kühler. Es wurden nur elf Grad Celsius Lufttemperatur gemessen. Dafür war es nicht so windig. Gleich zu Beginn rollte Ivan Ortola mit einem technischen Problem an seiner KTM aus.

Ab Halbzeit wurden bessere Rundenzeiten als am Freitag gefahren. Schließlich kam es in den finalen zehn Minuten zu den üblichen Wartespielchen in der Boxengasse, um einen guten Platz im Feld für die Zeitattacke zu finden.

Schließlich setzten sich vermeintliche Außenseiter an die Spitze. Yamanaka sicherte sich mit 1:38.482 Minuten die Bestzeit. Ortola war als Zweiter um lediglich 0,055 Sekunden langsamer. Auf Platz drei folgte Diogo Moreira (KTM).

Die Positionen vier bis sechs sicherten sich Dennis Foggia (Honda) sowie das GasGas-Duo Izan Guevara und Sergio Garcia. Dahinter rundeten Xavier Artigas (CFMoto), Tatsuki Suzuki (Honda), John McPhee (Husqvarna) und David Salvador (KTM) die Top 10 ab.

Die weiteren Q2-Plätze sicherten sich Daniel Holgado (KTM), Carlos Tatay (CFMoto), Deniz Öncü (KTM) und Riccardo Rossi (Honda). Drei Minuten vor Ablauf der Zeit stürzte Sasaki in Kurve 12 und verpasste deshalb die Top 14.

Und zum Schluss kam es noch zu einer Rangelei zwischen zwei Fahrern. In Kurve 11 fuhr Toba einen etwas weiteren Bogen und ließ innen die Türe offen. In diese Lücke stach Masia hinein. Aber Toba machte die Linie wieder zu und es kam zur Kollision.

Beide stürzten und blieben unverletzt. Allerdings gab es anschließend ein Geschubse zwischen den beiden Fahrern. Für dieses unsportliche Verhalten könnte es Strafen geben.

Das Qualifying beginnt um 12:35 Uhr.

Direkt für Q2 qualifiziert sind:

Ryusei Yamanaka (KTM)

Ivan Ortola (KTM)

Diogo Moreira (KTM)

Dennis Foggia (Honda)

Izan Guevara (GasGas)

Sergio Garcia (GasGas)

Xavier Artigas (CFMoto)

Tatsuki Suzuki (Honda)

John McPhee (Husqvarna)

David Salvador (KTM)

Daniel Holgado (KTM)

Carlos Tatay (CFMoto)

Deniz Öncü (KTM)

Riccardo Rossi (Honda)

