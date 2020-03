Moto3 in Katar: Tatsuki Suzuki sichert sich erste Pole-Position des Jahres

Die erste Pole-Position des Jahres geht an Tatsuki Suzuki. Mit einer Zeit von 2:04.815 Minuten sicherte sich der Honda-Fahrer im Moto3-Qualifying in Katar den Spitzenplatz in der Startaufstellung. Raul Fernandez (KTM) verpasste diesen um nur acht Tausendstel. Dritter wurde mit Albert Arenas ein weiterer KTM-Pilot.

Der Startschuss für das erste Qualifying dieser Saison fiel um 17:05 Uhr Ortszeit bei langsam untergehender Sonne. Mit 23 Grad Luft- und 28 Grad Asphalttemperatur war es deutlich kühler als im letzten Training, sodass sich die Piloten auf neue Bedingungen einstellen mussten. 14 hatten es direkt in das Qualifying 2 geschafft.

Gemeinsam mit jenen vier Piloten, die über ihre Zeit in Q1 eine Runde weiterkamen, kämpften sie in einer 15-minütigen Session um die Pole-Position. Bei den Nachzüglern handelte es sich um Gabriel Rodrigo, Tatsuki Suzuki, Jeremy Alcoba (alle Honda) und Albert Arenas (KTM), die das erste Qualifying in den Top 4 beendeten.

Suzuki konnte den Vorteil, bereits ein Gefühl für die Bedingungen zu haben, dann auch gleich nutzen und setzte sich im ersten Run der zweiten Session an die Spitze, gefolgt von Arenas. Daran änderte sich auch im zweiten Outing nichts, und das obwohl es Suzuki für einen letzten schnellen Versuch nicht mehr über die Linie schaffte.

Er behielt die Bestzeit, auch wenn Fernandez dank eines Windschattens bis auf 0,008 Sekunden herankam und damit Arenas noch auf Rang drei verdrängte. Die zweite Startreihe führt Darryn Binder (KTM) an, daneben reihen sich Ai Ogura und Jaume Masia (beide Honda) ein. Andrea Migno (KTM) startet als Siebter.

Die Top 10 in der Startaufstellung komplettieren Deniz Öncü (KTM), John McPhee und Tony Arbolino (beide Honda). Alcoba beendete das Qualifying als Elfter. Sein Teamkollege Rodrigo konnte in die finale Zeitenjagd wegen eines Technikproblems nicht mehr eingreifen und wurde bis auf Platz 13 durchgereicht.

Enttäuschend endete das Qualifying für Filip Salac (Honda) aus dem deutschen PrüstelGP-Team. Aufgrund eines späten Sturzes in Kurve 6 konnte sich der Tscheche in Q1 nicht mehr steigern und wurde aus den Top 4 verdrängt. Ins Rennen wird er von Platz 20 neben Dennis Foggia (Honda/19.) und Ayumu Sasaki (KTM/21.) starten.

Maximilian Kofler (KTM) kam bei seinem ersten Qualifying als Moto3-Stammpilot nicht über Platz 26 hinaus. Auf die Q1-Bestzeit fehlten ihm 1,532 Sekunden. Der deutsche Rookie Dirk Geiger (KTM) hatte auf dem 28. Rang gut zwei Sekunden Rückstand. Schlusslicht in der Startaufstellung ist Honda-Pilot Khailrul Idham Pawi.

Zu einer kuriosen Szene kam es am Ende von Q1, als Alonso Lopez (Husqvarna/25.) kurz nach dem Zielstrich wild in Richtung Suzuki gestikulierte und ihn schließlich fast vom Motorrad fuhr. Offenbar fühlte er sich vom Japaner auf seiner schnellen Runde behindert. Die Aktion könnte für Lopez noch eine Strafe nach sich ziehen.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.