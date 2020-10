Moto3 Le Mans FT2: Filip Salac am Freitag knapp vor Romano Fenati

Das zweite Freie Training der Moto3 im Rahmen des Frankreich-Grand-Prix in Le Mans fand bei deutlich besseren Bedingungen statt als die erste Session am Freitagvormittag. Zu Beginn des FT2 war der Kurs etwas zur Hälfte nass. In der Mittagspause hatte sich eine trockene Linie gebildet.

Deshalb konnte John McPhees FT1-Bestzeit im zweiten Freien Training zeitig unterboten werden. Am Vormittag führte McPhee die Wertung mit einer 1:55.217er-Zeit an. Doch nicht alle Fahrer nutzten die volle Trainingszeit im FT2 aus.

Mehr als die Hälfte der Fahrer wartete in den ersten Minuten ab. Nach einer Weile hatten aber alle Fahrer eine gezeitete Runde vorzuweisen. Die Bedingungen wurden immer besser. Im Vergleich zum sturzreichen FT1 gab es deutlich weniger Zwischenfälle, obwohl die Bedingungen knifflig waren.

Bei der Schlussoffensive konnten sich die Fahrer noch einmal verbessern und die Reihenfolge wurde komplett durcheinander gebracht. Filip Salac (Honda) holte sich die Bestzeit zum Ergebnis. Der Tscheche führte das Feld mit einer 1:44.820er-Runde an und war damit mehr als zehn Sekunden schneller als John McPhee im FT1.

Romano Fenati (Husqvarna) verpasste die Freitags-Bestzeit nur um 0,039 Sekunden und reihte sich auf der zweiten Position ein. John McPhee, Jaume Masia (Honda) und Andrea Migno (KTM) komplettierten die Top 5. WM-Leader Ai Ogura (Honda) beendete die Session auf der siebten Position und hatte 1,256 Sekunden Rückstand.

Maximilian Kofler (KTM) verbesserte sich im FT2 auf die 20. Position. Der Rückstand des jungen Österreichers betrug am Freitagnachmittag 2,242 Sekunden.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.