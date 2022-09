Moto3 Misano FT1: Foggia mit knapper Bestzeit vor Sasaki

Audio-Player laden

Dennis Foggia hat das erste Freie Training der Moto3 in Misano getoppt. Der Honda-Pilot markierte mit 1:42.442 Minuten die Sessionbestzeit. Ayumu Sasaki (Husqvarna) belegte mit 56 Tausendstel Rückstand Platz zwei. Izan Guevara (GasGas) wurde Dritter. Ihm fehlten 0,223 Sekunden auf die Spitze.

Sasaki war in seinem letzten Umlauf eigentlich schneller als Foggia. Wegen Missachtung der Tracklimits wurde ihm die Zeit jedoch gestrichen, wodurch er auf Platz zwei zurückfiel.

Carlos Tatay (CFMoto) und Moto3-Rookie Diogo Moreira (KTM) komplettierten die Top 5, die innerhalb einer halben Sekunde lag. Riccardo Rossi (Honda), Kaito Toba (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda), Ryusei Yamanaka und Deniz Öncü (beide KTM) folgten auf den restlichen Top-10-Plätzen. WM-Leader Sergio Garcia (GasGas) wurde 17.

Für den einzigen Zwischenfall sorgte Jaume Masia 17 Minuten vor Ende der Session. Der KTM-Pilot stürzte in Kurve 15 via Highsider. Er blieb zwar unverletzt, rückte aber nicht mehr aus und schloss das Training abgeschlagen auf Platz 23 ab.

Neben den Stammfahrern in der Moto3 ist an diesem Wochenende in Misano mit Harrison Voight auch ein Wildcard-Pilot unterwegs. Der junge Australier tritt als dritter Fahrer für das SIC58-Team an. Sein erstes Moto3-Training beendete er auf dem 27. Rang.

