Moto3 Mugello FT3: Dennis Foggia holt die Bestzeit und bestätigt seine Form

Die Piloten der Moto3-WM fanden auch im dritten Freien Training zum Grand Prix von Italien in Mugello perfekte Bedingungen vor. Bei 22°C Lufttemperatur nahmen die Piloten der kleinsten Klasse pünktlich um 9:00 Uhr das finale Training vor dem Qualifying am Nachmittag in Angriff.

Das Fahrerfeld schrumpfte auf 29 Fahrer, denn Ayumu Sasaki (Husqvarna) war nach seinem Sturz am Freitag aus dem Rennen. Sasaki wurde im FT2 überrollt und brach sich dabei beide Schlüsselbeine und zog sich eine Gehirnerschütterung zu.

Für das Husqvarna-Team von Max Biaggi war Sasakis Aus ein herber Rückschlag, denn vor seinem Sturz fuhr der Japaner sehr schnelle Rundenzeiten und zählte zweifellos zum Kreis der Favoriten.

Die Bestzeit im FT3 ging an Leopard-Pilot Dennis Foggia (Honda), der bereits am Freitag der schnellste Fahrer war. Im FT1 holte sich Foggia die Freitags-Bestzeit (1:56.916 Minuten). Diese Zeit unterbot der Italiener im FT3 deutlich. Die Uhr blieb im finalen Training bei 1:56.576 Minuten stehen.

Daniel Holgado (KTM), Andrea Migno (Honda) und Sergio Garcia (GasGas) fuhren am Samstagmorgen ebenfalls 1:56er-Zeiten. Die Top 14 lagen innerhalb einer Sekunde.

Das Q1 wird um 12:35 Uhr gestartet. Der zweite Qualifying-Durchgang beginnt um 13:00 Uhr.

Direkt für das Q2 qualifiziert sind:

Dennis Foggia (Honda)

Daniel Holgado (KTM)

Andrea Migno (Honda)

Sergio Garcia (GasGas)

Diogo Moreira (KTM)

Izan Guevara (GasGas)

Riccardo Rossi (Honda)

Jaume Masia (KTM)

John McPhee (Husqvarna)

Tatsuki Suzuki (Honda)

Deniz Öncü (KTM)

Scott Ogden (Honda)

Stefano Nepa (KTM)

Carlos Tatay (CFMoto)

