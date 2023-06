Moto3-Qualifying Assen 2023: Erste Poleposition für David Munoz

David Munoz hat sich bei der Dutch TT in Assen in der Moto3-Klasse die erste Poleposition seiner Karriere gesichert. Der Spanier wurde mit seiner KTM mit 1:41.181 Minuten gestoppt. Damit war Munoz um drei Zehntelsekunden schneller als die Konkurrenz.

"Das lief heute richtig gut für mich, unglaublich", strahlt Munoz. "Ich muss mich beim Team bedanken für den großartigen Job. Der hat es möglich gemacht, dass ich jetzt hier stehe. Vielen Dank!"

Jubel gab es auch beim deutschen PrüstelGP-Team. Joel Kelso egalisierte mit Platz zwei sein bestes Qualifying-Ergebnis. Die erste Startreihe komplettierte Riccardo Rossi als bester Honda-Fahrer. Die Pole-Serie von Ayumu Sasaki (Husqvarna) war damit gerissen. Er landete auf Platz vier.

Sachsenring-Sieger Deniz Öncü (KTM) überstand die Q1-Hürde und qualifizierte sich als Fünfter. Die zweite Startreihe komplettierte Stefano Nepa (KTM). Die Plätze in Reihe drei sicherten sich Kaito Toba (Honda), Jaume Masia (Honda) und IntactGP-Rookie Collin Veijer (Husqvarna).

Für Veijer ist Assen der erste Heim-Grand-Prix in seiner noch jungen WM-Karriere. Routinier Masia stürzte in seiner letzten fliegenden Runde und sorgte für gelbe Flaggen in Kurve 8, womit einige ihren letzten Versuch abbrechen mussten.

Q1: WM-Spitzenreiter Holgado Letzter

In seinem ersten Q1-Versuch rauchte die KTM von Ivan Ortola und der Spanier musste an die Box kommen. Der Ölfilter leckte. Öl tropfte auf den Auspuff, was für den Rauch sorgte. Die Reparatur dauerte und Ortola fuhr in Q1 nicht mehr auf die Strecke.

Seine zuvor gesetzte Zeit reichte nicht, um einen Platz in den Top 4 zu halten. Ein Qualifying zum Vergessen erlebte auch Daniel Holgado. Der KTM-Fahrer machte in seiner letzten fliegenden Runde im letzten Sektor einen Fehler und fuhr neben die Strecke.

Holgado, der die WM-Wertung anführt, wurde bis auf den letzten Platz zurückgereicht. Auch PrüstelGP-Fahrer Xavier Artigas (CFMoto) schaffte es als Fünfter nicht ins Q2. Für Diogo Moreira (KTM) war auf Platz acht ebenfalls Feierabend.

Die Q1-Bestzeit sicherte sich Taiyo Furusato (Honda) mit 1:42.036 Minuten vor Adrian Fernandez (Honda). Sachsenring-Sieger Öncü schaffte als Dritter die Pflichtaufgabe. Als Vierter zog Toba in den zweiten Abschnitt ein.

Adrian Fernandez muss im Rennen eine Long-Lap-Strafe absolvieren. Im Vormittagstraining hat der jüngere Bruder von Raul Fernandez in Kurve 6 ein aggressives Manöver gesetzt. Dadurch ist Filippo Farioli (KTM) gestürzt.

Das Moto3-Rennen über 20 Runden wird am Sonntag um 11:00 Uhr gestartet.

