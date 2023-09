Moto3-Qualifying Barcelona: Ivan Ortola feiert erste Poleposition

Ivan Ortola hat bei seinem Heim-Grand-Prix in Barcelona seine erste Poleposition in der Moto3 erobert. Der KTM-Pilot setzte sich im Qualifying am Samstag mit einer Bestzeit von 1:48.205 Minuten gegen Deniz Öncü (KTM) und Joel Kelso (CFMoto) durch, die neben ihm in Reihe eins stehen.

"Unglaublich, das ist meine erste Pole in der Moto3-WM", freut sich Ortola über seinen Qualifying-Erfolg. "Das Qualifying hat Spaß gemacht, denn ich wusste, dass ich auf eine schnelle Runde stark sein würde. Jetzt habe ich es geschafft!"

Am Vormittag war der Spanier noch gestürzt. "Vielen Dank an mein Team für die Reparatur des Motorrads nach dem dritten Freien Training. Da habe ich es nämlich zerstört."

Bei trockenen Bedingungen musste WM-Leader Daniel Holgado bereits im ersten Quali-Abschnitt antreten. Er hatte den Cut zu den Top 14 nach drei Trainings knapp verpasst.

Der KTM-Pilot suchte sein Heil in der Flucht und toppte die Session trotz fehlenden Windschattens mit einer Zeit von 1:49.077 Minuten. Kelso, Taiyo Furusato (Honda) und Scott Ogden (Honda) kamen mit ihm nachträglich eine Runde weiter. Diogo Moreira (KTM) scheiterte als Fünftplatzierter in Q1 knapp.

Im zweiten Quali-Abschnitt spielte Holgado im Kampf um die Pole keine Rolle. Den ersten Run beendete er auf Platz zehn, während Jaume Masia (Honda) das Klassement anführte. Collin Veijer (Husqvarna), in Spielberg auf Pole, stürzte in Kurve 5.

Im letzten Run hatten alle nur noch einen Versuch. Diesen nutzte Ortola am besten und schob sich mit einem Vorsprung von 0,304 Sekunden auf Öncü an die Spitze. Kelso schaffte nach seinem Q1-Durchmarsch als Dritter den Sprung in Reihe eins.

Masia steigerte sich zwar auch noch einmal. Am Ende reichte es aber nur für Platz vier. Er teilt sich die zweite Reihe mit Matteo Bertelle und Tatsuki Suzuki (beide Honda).

Dahinter komplettierten Jose Antonio Rueda (KTM), Stefano Nepa (KTM), Kaito Toba (Honda) und Riccardo Rossi (Honda) die Top 10. Holgado beendete das Qualifying als auf dem elften Platz mit 0,850 Sekunden Rückstand auf die Polezeit. Veijer kam nach seinem Sturz am Ende nicht über Platz 18 hinaus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.