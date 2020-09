Moto3-Qualifying in Barcelona: Tony Arbolino mit Rundenrekord auf Pole

Nach Platz zwei in Misano hat sich Tony Arbolino (Honda) seine erste Pole-Position der Moto3-Saison 2020 gesichert. Der Italiener stellte auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya mit 1:47.762 Minuten neuen Rundenrekord auf.

Arbolino fuhr eine perfekte Runde und nutzte den Windschatten eines Snipers-Teamkollegen Filip Salac optimal. Dadurch hatte Arbolino einen Vorsprung von 0,610 Sekunden auf Raul Fernandez (KTM). Für Moto3-Verhältnisse ein ungewöhnlich großer Abstand.

Fernandez verlor die Pole-Position in der letzten Runde, denn der Spanier stürzte in seiner letzten fliegenden Runde in Kurve 14. Die erste Startreihe komplettierte Gabriel Rodrigo (Honda) als Dritter.

KTM-Fahrer Albert Arenas, der die WM anführt, musste Q1 überstehen und sicherte sich am Ende mit Startplatz vier eine gute Ausgangsposition. Jaume Masia und Niccolo Antonelli (beide Honda) zogen die weiteren Plätze in der zweiten Startreihe an Land.

Auf den Positionen sieben bis neun in Reihe drei folgten Salac, Kaito Toba und Darryn Binder (KTM). John McPhee (Honda), der in der WM 21 Punkte Rückstand auf Arenas hat, kam nicht über Startplatz zwölf hinaus.

Auch auf Misano-Sieger Romano Fenati (Husqvarna) sowie auf Celestino Vietti (KTM) wartet am Sonntag eine Aufholjagd, denn die beiden Italiener qualifizierten sich nur als 15. und 17. im Mittelfeld.

Feierabend für Ai Ogura in Q1

In Q1 mussten mit Arenas, Ai Ogura (Honda) und McPhee die Top 3 der WM-Wertung antreten. Die Bestzeit im ersten Abschnitt sicherte sich Alonso Lopez (Husqvarna) mit 1:48.894 Minuten. Auch Antonelli, McPhee und Arenas schafften den Einzug ins Q2.

Ogura, der in der WM zwei Punkte hinter Arenas ist, war weit abgeschlagen. Dem Japaner fehlten fast neun Zehntelsekunden auf die Bestzeit von Lopez. Damit belegte Ogura in Q1 nur Platz zehn. Das bedeutet Startplatz 24. Maximilian Kofler (KTM) wird vom vorletzten Startplatz ins Rennen gehen.

Gleich zu Beginn von Q1 hatte Barry Baltus (KTM) einen heftigen Highsider. Der Fahrer von PrüstelGP blieb unverletzt, er konnte anschließend keine Rundenzeit aufstellen. Auch Riccardo Rossi (KTM) und Carlos Tatay (KTM) hatten Stürze.

Das Moto3-Rennen über 21 Runden wird am Sonntag um 12:00 Uhr gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.