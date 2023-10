Moto3-Qualifying Mandalika: Moreira verwehrt Masia vierte Pole in Folge

Erste Saisonpole für Diogo Moreira: Der KTM-Pilot sicherte sich im Moto3-Qualifying von Indonesien mit 1:39.085 Minuten die knappe Bestzeit vor WM-Leader Jaume Masia (Honda). David Alonso (GasGas) wurde Dritter.

Im ersten Qualifying-Abschnitt kämpften sich zunächst vier Fahrer in die nächste Runde. Neben Q1-Spitzenreiter Taiyo Furusato (Honda) zogen Collin Veijer (Husqvarna), Adrian Fernandez (Honda) und Josh Whatley (Honda) nachträglich in Q2 ein.

Fernandez ersetzt bei Leopard Racing ab diesem Rennwochenende Tatsuki Suzuki für den Rest der laufenden Saison. Das Team und der Japaner haben sich vorzeitig getrennt.

Suzukis bisheriger Teamkollege und WM-Leader Masia schickte sich in Q2 an, seine vierte Poleposition in Folge einzufahren. Nach dem ersten Run lag der Honda-Pilot aber nur an der elften Position, während Moreira das Klassement anführte.

Mit Beginn des zweiten Runs verbesserte sich Masia dann auf Platz zwei. Um Moreira vom Spitzenplatz zu verdrängen, reichte es aber nicht. Zwar konnte sich Masia im letzten Umlauf noch einmal steigern, am Ende fehlten aber vier Hundertstel. Alonso lag auf Platz drei wieder 0,225 Sekunden zurück.

Veijer qualifizierte sich nach seinem Q1-Durchmarsch als Vierter. Er teilt sich die zweite Reihe mit Deniz Öncü (KTM) und Furusato. Masia WM-Rivale Daniel Holgado wird das morgige Rennen von Platz sieben angehen. Dahinter reihen sich Matteo Bertelle (Honda), Stefano Nepa (KTM) und David Munoz (KTM) ein.

Ayumu Sasaki (Husqvarna), in der WM aktuell Masias erster Verfolger, beendete das Qualifying als Elfter, gefolgt von Ivan Ortola (KTM) und Joel Kelso (CFMoto). Fernandez wird 14., Wildcard-Starter Arbi Aditama (Honda) belegte Startplatz 15.

Scott Ogden (Honda) sorgte in der Schlussphase von Q2 für einen Schreckmoment, als er in Kurve 4 per Highsider abflog. Er kam daraufhin nicht über den 17. Platz hinaus.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.