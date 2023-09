Moto3-Qualifying Misano 2023: Masia auf Pole, Sasaki nach Sturz noch Zweiter

Jaume Masia hat sich die Poleposition für den Grand Prix von San Marino in der Moto3-Klasse gesichert. Der Honda-Fahrer umrundete den Misano-World-Circuit Marco Simoncelli mit 1:41.638 Minuten. Für Masia war es seit der Sommerpause die zweite Poleposition nach Spielberg.

"Ich freue mich sehr über dieses Resultat", sagt der 22-.Jährige. "Es war sehr windig und deshalb war es nicht einfach, eine gute Runde in Alleinfahrt hinzulegen. Ich habe an diesem Wochenende aber richtig viel Selbstvertrauen. Ich habe ein richtig gutes Gefühl für das morgige Rennen."

Ayumu Sasaki erlebte ein turbulentes Qualifying und freute sich am Ende über Platz zwei. Zu Beginn von Q2 ist der Japaner bei der Anfahrt zu Kurve 14 ins Kiesbett gestürzt. Er konnte seine Husqvarna zurück an die IntactGP-Box fahren.

"Ich habe einfach einen kleinen Fehler gemacht, weil es deutlich windiger war als im dritten Training", berichtet Sasaki. "Ich habe es mit einer anderen Abstimmung versucht und gepusht wie ein Verrückter. Ich wollte nicht, dass mir jemand folgt."

Nach einer kurzen Reparatur der Maschine sowie der Lederkombi (mit Panzertape!) griff Sasaki wieder an. In seiner letzten Runde fuhr er die zweitschnellste Zeit. Er war um 0,243 Sekunden langsamer als Masia.

Nicht nur Masia und Sasaki freuten sich im Parc ferme, sondern auch Kaito Toba (Honda), denn der Japaner fährt für das SIC58-Team von Paolo Simoncelli. Toba verpasste zwar seine erste Pole, doch mit Startplatz drei bestätigte er seinen jüngsten Aufwärtstrend.

Die Plätze in der zweiten Startreihe gingen an Diogo Moreira (KTM), Deniz Öncü (KTM) und David Alonso (GasGas). Daniel Holgado (KTM) qualifizierte sich als Achter und greift am Sonntag aus der dritten Startreihe an.

Collin Veijer, der zweite Fahrer von IntactGP, musste zuletzt in Barcelona passen. In Misano qualifizierte sich der Rookie als Zehnter. Dahinter folgte mit Joel Kelso (CFMoto) der besser platzierte Fahrer von PrüstelGP.

Q1: Holgado Schnellster, Munoz trotz Sturz weiter

Zum zweiten Mal hintereinander musste Holgado in Q1 antreten. Nachdem die Trainings für den WM-Führenden schwierig verlaufen waren, schaffte er die erste Hürde souverän. Mit 1:42.467 Minuten war der Spanier um vier Zehntelsekunden schneller als die Verfolger.

Die weiteren Q2-Plätze sicherten sich Riccardo Rossi (Honda), Kelso und Munoz. Letzterer hatte ein turbulentes Q1. In seiner ersten fliegenden Runde war Munoz per Highsider in Kurve 8 gestürzt, aber er konnte weiterfahren, weil seine KTM kaum beschädigt war.

In seiner letzten Runde verbesserte sich Munoz noch auf Platz vier und kam weiter. Damit verdrängte er Matteo Bertelle (Honda) von einem Q2-Platz. Auch für PrüstelGP-Fahrer Xavier Artigas (CFMoto) war im ersten Abschnitt mit Rang sechs Feierabend.

Das Moto3-Rennen über 20 Runden wird am Sonntag um 14:00 Uhr gestartet.

