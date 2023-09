Moto3-Qualifying Motegi: Dritte Poleposition für Jaume Masia in Folge

Jaume Masia (Honda) setzte seine derzeit starke Performance auch im Qualifying für das Moto3-Rennen in Japan fort. Der Spanier eroberte in Motegi mit 1:56.331 Minuten zum dritten Mal hintereinander die Poleposition. Es ist die neunte in Masias Karriere. In der Geschichte der Moto3-Klasse seit 2012 sind nur Alex Rins und Jorge Martin öfters vom besten Startplatz losgefahren.

"Ich habe einen richtig guten Lauf", freut sich Masia. "Vielen Dank an mein Team für die Performance, die wir momentan abliefern. Die ist wirklich unglaublich. Für das Rennen fühle ich mich gerüstet. Ich glaube, das wird unterhaltsam."

Masia stellte einen neuen Rundenrekord auf. Der alte stammte von Hiroki Ono aus dem Jahr 2016.

Drei Fahrer erhielten im Vorfeld des Qualifyings eine Strafe. Diogo Moreira (KTM), Collin Veijer (Husqvarna) und Joel Kelso (CFMoto) hatten im Vormittagstraining auf der Zielgeraden die linke Hand vom Lenker genommen, um aerodynamisch etwas günstiger zu sein.

Das ist in der kleinen Klasse aus Sicherheitsgründen verboten. Diese drei Fahrer werden in der Startaufstellung um frei Plätze zurückversetzt. Außerdem gab es im Vorfeld des Wochenendes noch eine weitere Entscheidung der Offiziellen.

Ivan Ortola (KTM) und Kelso wurden rückwirkend vom Barcelona-Wochenende disqualifiziert. Ihre Ölproben hatten nicht den Vorgaben entsprochen. In Barcelona sind neue Motoren von KTM eingebaut worden. Diese waren zuvor auf Prüfständen in Mattighofen geprüft worden.

Offenbar gab es von diesen Prüfstandtests noch Rückstände von einem anderen Öl. In den beiden kleinen Klassen ist Petronas der Einheitslieferant für Schmierstoffe. Kelso hatte in Barcelona keine WM-Punkte gesammelt. Ortola wurde die Poleposition und Platz zehn gestrichen.

Zurück nach Motegi. In Q1 stellte Riccardo Rossi (Honda) mit 1:57.161 Minuten Bestzeit auf. Auch Kelso, Taiyo Furusato (Honda) und Jose Antonio Rueda (KTM) zogen ins Q2 ein. Für den zweiten PrüstelGP-Fahrer, Xavier Artigas, war zum fünften Mal hintereinander Endstation.

In Q2 bestimmte Masia von Beginn an das Tempo. Erster Verfolger war Deniz Öncü (KTM) mit zwei Zehntelsekunden Rückstand. Matteo Bertelle (Honda) sicherte sich Platz drei. Somit eroberte Bertelle zum zweiten Mal hintereinander einen Platz in der ersten Startreihe.

Die Plätze vier bis sechs gingen an Stefano Nepa (KTM), Ortola und Daniel Holgado (KTM), der punktgleich mit Masia nach Japan gekommen ist. Im Qualifying belegten Veijer, Ayumo Sasaki (Husqvarna) und David Munoz (KTM) die Positionen sieben bis neun.

Durch die Strafe für seinen Teamkollegen Veijer startet Sasaki am Sonntag als Siebter. Keine Zeit stellte Rossi in Q2 auf. Der Italiener hatte in seiner ersten fliegenden Runde einen Sturz. Er machte sich anschließend auf den Weg ins Medical Center.

Romano Fenati fehlt verletzungsbedingt in Japan. Im Snipers-Team wird der Routinier von David Almansa vertreten. Auch David Salvador ist wegen einer Fußverletzung nicht dabei. Der Spanier wird im CIP-Team nicht von einem anderen Fahrer ersetzt.

Das Moto3-Rennen über 17 Runden wird am Sonntag um 05:00 Uhr MESZ gestartet.

