Moto3-Qualifying Sachsenring: Sasaki-Pole mit einer Sekunde Vorsprung

Ayumu Sasaki (Husqvarna) deklassiert die Konkurrenz im Moto3-Qualifying auf dem Sachsenring und fährt mit neuem Streckenrekord zu seiner vierten Saisonpole. Die erste Reihe teilt er sich mit Deniz Öncü (KTM) und Ivan Ortola (KTM).

"Ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe. Ich dachte mir, dass bereits der erste Versuch für die Pole ausreicht. Andererseits wusste ich, dass ich noch mehr zeigen kann", kommentiert Sasaki seine Dominanz im Qualifying. "Ich signalisierte dem Team, dass ich nur noch eine Runde brauche."

"Mein Teamkollege hatte beim ersten Versuch Probleme. Wir fuhren dann noch einmal zusammen raus. Es ist das Heimrennen des Teams. Er landete auf P4. Es ist toll, dass das so gut geklappt hat. Ich habe heute gezeigt, dass ich schnell bin. Morgen will ich noch stärker sein und das Rennen gewinnen."

Frühe rote Flagge in Q1

Der erste Qualifying-Abschnitt begann mit einem Sturz von Scott Ogden (Honda) in Kurve 3, der für rote Flaggen sorgte. Bis dahin hatten erst sieben Fahrer eine Zeit markiert.

Als es weiterging, sorgte David Salvador (KTM) für den nächsten Crash, diesmal in Kurve 1. Weder er noch Ogden nahmen das Qualifying wieder auf. Im Kampf um den Q2-Einzug setzten sich am Ende David Munoz (KTM), Xavier Artigas (CFMoto), Taiyo Furusato (Honda) und Filippo Farioli (KTM) durch.

Im zweiten Qualifying-Abschnitt gab Sasaki das Tempo von Beginn an vor. Der Husqvarna-Pilot hatte bereits am Freitag mit 1:25.840 Minuten einen neuen Streckenrekord aufgestellt und schickte sich an, diesen sogar noch einmal zu unterbieten.

Sasaki eine Klasse für sich

In seinem letzten Umlauf korrigierte Sasaki seine Rekordzeit noch einmal um sieben Zehntelsekunden - und das ganz ohne Windschatten, während der Rest des Feldes sich in einer großen Gruppe abmühte. Keiner kam der Bestmarke des Japaners auch nur nahe. Er hatte schließlich eine Sekunde Vorsprung auf Öncü.

Ortola sicherte sich als Dritter den letzten Platz in der ersten Reihe. Sein Rückstand: 1,155 Sekunden. Dahinter feierte Sasakis Teamkollege Colin Veijer auf Platz vier sein bisher bestes Quali-Ergebnis. Er teilt sich Reihe zwei mit Munoz und Jaume Masia (Honda).

WM-Leader Daniel Holgado (KTM) beendete das Qualifying als Siebter. Die Top 10 komplettierten Kaito Toba (Honda), Diogo Moreira (KTM) und Stefano Nepa (KTM).

