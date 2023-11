Moto3-Qualifying Sepang: Jaume Masia rast überlegen zur Poleposition

Jaume Masia hat seine derzeit starke Form auch im Moto3-Qualifying für den Grand Prix von Malaysia fortgesetzt. Der Honda-Fahrer stellte mit 2:10.846 Minuten einen neuen Rundenrekord auf dem Sepang-International-Circuit auf.

Masia war um neun Zehntelsekunden schneller als Collin Veijer (Husqvarna). Matteo Bertelle (Honda) war als Dritter der letzte Fahrer innerhalb einer Sekunde zu Masia. Für Masia war es die sechste Poleposition in der Saison 2023.

"Das ist das Resultat unserer guten Arbeit an diesem Wochenende", lobt er sein Leopard-Team. "Ich hatte sicherlich auch ein bisschen Glück, weil ich auf die Karte Windschatten gesetzt habe. Das machen alle so. Für mich ist es heute aufgegangen."

Die zweite Startreihe wird von Ivan Ortola (KTM) angeführt. Ayumu Sasaki (Husqvarna), der als WM-Zweiter 17 Punkte Rückstand auf Masia hat, qualifizierte sich als Fünfter. Die zweite Reihe komplettierte Jose Antonio Rueda (KTM).

Der Türke Deniz Öncü (KTM) startet morgen als Neunter aus der dritten Startreihe. Seine fliegende Runde fuhr Öncü direkt hinter seinem Ajo-Teamkollegen Rueda. Öncü fühlte sich aufgehalten und überholte Rueda in der Zielkurve.

Ein schwieriges Qualifying hatte Daniel Holgado (KTM). Der Spanier stürzte fünf Minuten vor Ablauf der Zeit in Kurve 8. Er landete auf Startplatz 15. Holgado war nicht der einzige Fahrer von den WM-Anwärtern, die sich eine schwierige Ausgangslage geschaffen haben.

David Alonso scheitert in Q1

Im ersten Abschnitt stellte IntactGP-Rookie Veijer mit 2:12.350 Minuten Bestzeit auf. Neben dem Niederländer zogen auch Rueda, Xavier Artigas (CFMoto) und Vicente Perez (KTM) in den zweiten Abschnitt ein. Ein schwieriges Wochenende setzte sich für David Alonso (GasGas) fort.

Der viermalige Saisonsieger flog in seiner letzten fliegenden Runde in Kurve 3 per Highsider ab. Alonso fand nur mit Hilfe der Sportwarte wieder auf seine Beine. Mit seiner ersten Rundenzeit belegte der Kolumbianer Platz sieben. Somit steht Alonso am Sonntag auf Startplatz 21.

Das Moto3-Rennen über 15 Runden wird am Sonntag um 05:00 Uhr MEZ gestartet.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.