Moto3-Qualifying Silverstone: Masia vor Ogden und Holgado auf Pole

Jaume Masia feiert in Silverstone seine zweite Pole dieser Moto3-Saison. Der Honda-Pilot fuhr im Qualifying mit 2:25.072 Minuten die Bestzeit. Scott Ogden (Honda) wurde mit 0,363 Sekunden Rückstand Zweiter. WM-Leader Daniel Holgado belegte trotz eines Sturzes Platz drei.

Nach einem komplett verregneten Vormittag blieb die Strecke in Silverstone auch am Nachmittag nass. Es regnete aber nicht mehr so stark, sodass weniger Wasser auf dem Asphalt stand und auch die Sicht für die Fahrer merklich besser wurde.

Für Xavier Artigas (CFMoto), der sich als Schnellster in Q1 nachträglich eine Runde weitergekämpft hatte, begann die zweite Qualifying-Session mit einem technischen Problem. Er rollte noch auf der Outlap aus und musste zurück an die Box.

Während seine Crew an der Maschine schraubte, setzte sich WM-Leader Holgado mit einer vorläufigen Bestzeit an die Spitze, konnte sich dort allerdings nicht lange behaupten. Der KTM-Pilot versuchte, sich zurückzukämpfen und lag erneut auf Bestzeitkurs, als er in Kurve 17 per Highsider abgeworfen wurde.

Zwar konnte Holgado nicht mehr angreifen, blieb aber Dritter. Im Kampf um die Pole attackierte Ogden in der Schlussphase noch einmal die Bestzeit von Masia und war tatsächlich schneller. Doch die Runde zählte aufgrund gelber Flaggen nicht. Auslöser war ein später Sturz von Taiyo Furusato (Honda) in der Zielkurve.

Riccardo Rossi (Honda) beendete das Qualifying auf Platz 4, gefolgt von Joel Kelso (CFMoto) und Ayumu Sasaki (Husqvarna). Ivan Ortola (Honda) wurde Siebter. Die Top 10 komplettierten Deniz Öncü (KTM), Tatsuki Suzuki (Honda) und Stefano Nepa (KTM).

Artigas rückte nach seinem frühen Problem noch einmal aus und belegte schließlich Platz elf. Enttäuschend verlief das Qualifying für David Munoz (KTM) und David Alonso (GasGas). Beide stürzten in Q1 und landeten auf den letzten Plätzen.

Update 15:30 Uhr: Artigas wurde nachträglich eine Runde zugesprochen, die den CFMoto-Piloten nach vorn katapultiert. Im neuen Klassement ist er Sechster.

Mit Bildmaterial von Motorsport Images.