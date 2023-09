Moto3-Rennen Barcelona: Alonso gewinnt - WM-Leader Holgado stürzt

Moto3-Rookie David Alonso hat sein zweites Rennen der Saison gewonnen. Der GasGas-Pilot setzte sich in einem bis zuletzt engen Kampf um den Sieg gegen Jaume Masia (Honda) durch, dem im Ziel nur 0,76 Sekunden fehlten.

Dritter wurde - begünstigt durch eine Strafe für Deniz Öncü (KTM) - Jose Antonio Rueda (KTM). Für den Rookie ist es das erste Podium. WM-Leader Daniel Holgado stürzte.

"Eigentlich liegt mir diese Strecke gar nicht so gut", sagt Rennsieger Alonso. "Ich hatte am gesamten Wochenende Probleme. Ich kann es gar nicht glauben, gewonnen zu haben. Das Team hat unglaublich gearbeitet und ich selber war heute im Rennen einfach clever. Ich habe alles gegeben und freue mich sehr."

Auch wenn es im Warm-up der MotoGP vereinzelt getröpfelt hatte, konnte das Rennen über 18 Runden bei trockenen Bedingungen starten. Ivan Ortola (KTM) stand auf der Poleposition, neben ihm in Reihe eins nahmen Öncü und Joel Kelso (CFMoto) Platz. Holgado ging von Startposition elf ins Rennen.

Spielberg-Sieger Collin Veijer (Husqvarna) konnte nicht antreten. Er hatte sich bei einem Highsider im Qualifying den linken Fuß gebrochen und musste aussetzen.

Den Start entschied Öncü für sich, der vor Ortola und Kelso in Führung ging. Holgado verlor Positionen und fiel auf Platz 14 zurück. Zu Beginn der zweiten Runde fuhr Masia auf Rang zwei vor und heftete sich an Öncüs Hinterrad.

Ständige Führungswechsel - auch Holgado mischt mit

Einen Umlauf später übernahm Masia zum ersten Mal die Führung. Auch Holgado machte Fortschritte und drang in die Top 10 vor. Das Feld lag eng zusammen und bildete eine große Gruppe. Erst hinter Platz 18 entstand eine kleine Lücke.

Mit Anbruch der fünften Runde änderte sich die Führung erneut. Diesmal übernahm Alonso das Kommando. Kurz darauf stürzte mit Filippo Farioli (KTM) der erste Fahrer.

Nach sechs Runden meldete sich der WM-Leader an der Spitze. Holgado hatte sich erfolgreich durch das enge Feld gekämpft und führte das Rennen nun an, wurde aber gleich wieder von Öncü attackiert. Er schaffte es, sich ein paar Zehntel Vorsprung zu verschaffen. Doch die Lücke schloss sich schnell wieder.

Öncü konnte sich eine ganze Weile vorne halten. Bei noch sechs zu fahrenden Runden ging Holgado aber wieder vorbei. Noch immer bestand die Führungsgruppe aus 14 Fahrern. Alles lief auf eine Windschattenschlacht in der letzten Runde hinaus.

Diese begann Holgado als Führender. Er hatte mit Alonso, Masia, Öncü und David Munoz (KTM) jedoch eine ganze Armada an Verfolgern hinter sich. Es ging hin und her, bis Holgado in Kurve 10 die Kontrolle verlor und mitten im Pulk zu Boden ging.

Um den Sieg entbrannte ein Dreikampf zwischen Alonso, Masia und Munoz, die quasi gemeinsam in die letzte Kurve einbogen. Munoz hatte die Außenlinie, wurde etwas hinausgetragen und stürzte schließlich nach einem Kontakt mit Öncü, der von hinten kam. Vorne setzte Alonso hauchdünn gegen Masia durch.

Späte Strafe für Öncü beschert Rueda das erste Podium

Öncü lief als Dritter ein, wurde aber für die Kollision mit Munoz mit einer Sechs-Sekunden-Strafe belegt, die ihn bis auf Platz zwölf zurückwarf. Rueda erbte Rang drei.

Ayumu Sasaki (Husqvarna) wurde Vierter. Stefano Nepa (Honda) komplettierte die Top 5. Riccardo Rossi, Kaito Toba, Tatsuki Suzuki (alle Honda), Ryusei Yamanaka (GasGas) und Ortola reihten sich dahinter ein. Top 10 trennte am Ende nur eine Sekunde.

Holgado fuhr nach seinem späten Sturz zwar weiter, kam aber nur als 22. ins Ziel. In der Gesamtwertung ist sein Vorsprung auf 13 Punkte geschrumpft. Sasaki bleibt sein erster Verfolger. Masia ist neuer Dritter. Er hat 32 Punkte Rückstand. Öncü liegt nur einen Zähler dahinter auf dem vierten Gesamtrang.

